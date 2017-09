KHL: Amur Chabarovsk zvíťazil nad Slovanom Bratislava

Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Miloš Říha Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Amur Chabarovsk - Slovan Bratislava 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Góly:

14. Kuzmin (Li, Potěchin), 49. Kvapil (Frolov, Zohorna) – 23. Mikúš (Smoleňák), 29. Šťastný (Voráček, Viedenský), 31. Řepík (Kašpar, Ebert). Rozhodovali: Ansons, Odinš (obaja Lot.) – Majtak, Strelcov (obaja Rus.), vylúčení: 4:4

presilovky: 0:1,

oslabenia: 0:0, 5834 divákov.



Chabarovsk:

Metsola – Kolář, Kondratiev, Jordán, Kuzmin, Aťušov, Averin, Kalinin – Potechin, Byvaľcev, Li – Kvapil, Frolov, Zohorna – Vi. Ušenin, Grkov, Vl. Ušenin – Gubin, Klopov, Veličkin – Zaseda



Slovan Bratislava:

Štěpánek - Ebert, Barker, Meszároš, Taimi, Voráček, Švarný, Kozák, Hedera - Kašpar, Genoway, Řepík - Smoleňák, Mikúš, Hrnka - Šťastný, Viedenský, Skalický - Hecl, Sádecký, Sloboda



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chabarovsk 15. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase KHL na ľade Amuru Chabarovsk 3:2. Zverenci trénera Miloša Říhu pretrhli šnúru piatich prehier za sebou a v tabuľke Západnej konferencie sa posunuli so ziskom dvanástich bodov na 10. miesto.Domáci sa ujali vedenia v prvej tretine, výborným výkonom v druhej však Slovan otočil skóre. Víťazný gól zaznamenal Michal Řepík, Jakub Štěpánek kryl 40 striel súpera.Po troch zápasoch na klziskách súperov sa Slovan najbližšie opäť predstaví na domácom ľade, v stredu 20. septembra o 19.00 h privíta hokejistov Ak Bars Kazaň.Domáci od úvodu zápasu zatlačili Slovan do defenzívy, ten sa navyše musel brániť dvom presilovkám za sebou. Štěpánek podržal svoj tím pri dvoch nebezpečných strelách súpera, Slovan potom začal vyrovnávať hru. Prvú nebezpečnú strelu vyslal na bránku domácich Barker v ôsmej minúte, ale onedlho sa po chybe obrany dostal do obrovskej šance Gubin. Z ľavej strany však po úniku nenamieril presne a neuspel ani v dorážke. Amur však onedlho otvoril skóre v 14. minúte, po dôraze pred bránkoviskom sa presadil Kuzmin.Druhé dejstvo patrilo herne Slovanu. Jeho hráči zjednodušili prechod do pásma, začali viac korčuľovať, no mohli inkasovať ako prví. Vladislav Ušenin neuspel na trikrát pred Štěpánkom, ktorý výborne zakročil betónmi. Vzápätí na ľad naskočil z trestnej lavice Mikúš a prekonal Metsolu v nájazde presnou strelou – 1:1. V 29. minúte "zavrel" domácich Viedenského útok a po Voráčkovej strele zvýšil presným tečom Šťastný na 2:1. Dokonalý obrat v druhej tretine zavŕšil o dve minúty neskôr gólom do odkrytej bránky Řepík v presilovke po ideálnej Kašparovej prihrávke.Slovan vedomý si náskoku, pristúpil v tretej tretine ku hre, v ktorej dominovala poctivá defenzíva. Zverenci Miloša Říhu čakali na protiútoky a po jednom z nich spálil v 45. minúte veľkú šancu Řepík. Vzápätí sa bravúrnym zákrokom prezentoval Štěpánek, keď vyrazil strelu Frolova. Domáci vsadili všetko na útok a v 49. minúte sa im podarilo znížiť po strele Kvapila. Záver zápasu sa niesol v nápore Amuru, ktorý sa snažil o vyrovnanie aj za pomoci šiestich hráčov na ľade bez brankára, tesný náskok už však Slovan ubránil.