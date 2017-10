KHL: Andrej Šťastný sa vyhol vážnemu zraneniu

Na archívnej snímke sú slovenskí hokejisti Tomáš Matoušek (vpravo) a Andrej Šťastný (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zranenie hokejistu Slovana Bratislava Andreja Šťastného z utorkového zápasu KHL so Severstaľom Čerepovec (5:4 sn) by nemalo byť vážneho charakteru. Dvadsaťšesťročný útočník nedohral duel po nebezpečnom ataku Nikolaja Kazakovceva v úvodnej tretine, pozápasové CT vyšetrenie ale vylúčilo zranenie v oblasti chrbtice a mozgu. Bratislavský klub o tom informoval na svojej facebookovej stránke.Kazakovcev nešetrne vrazil Šťastného na mantinel a domáceho hráča museli vyniesť z ľadu na nosidlách so zafixovaným krkom. Útočník Severstaľu dostal za hrubý zákrok trest na 5 minút plus do konca stretnutia, Čerepovec išiel po minúte do troch, čo využil na vyrovnávajúci gól Tomáš Hrnka. Tréner Slovana Miloš Říha sa na pozápasovej tlačovej konferencii vyjadril k zraneniu svojho zverenca.povedal český kouč.Šťastný sa napokon vyhol vážnejšiemu zraneniu. Ako informovali "belasí" na Facebooku, 56-násobný slovenský reprezentant by sa mal po krátkej rekonvalescencii opäť zapojiť do tréningového procesu.