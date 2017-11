KHL: Barys Astana triumfoval nad Slovanom Bratislava

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barys Astana - Slovan Bratislava 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)



Góly: 3. Dawes (St. Pierre), 27. Vey (Dietz), 40. Starčenko (Southorn), 44. Dawes (St. Pierre), 44. Dawes (Vey) - 3. Ebert (Genoway), 10. Šťastný (Skalický, Šerbatov). Rozhodcovia: Gusev, Kulakov - Šalagin, Šišlo, vylúčení: 5:7, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 6373 divákov.



Barys Astana: Karlsson – Dietz, Dallman, Southorn, Semjonov, Polochov, Lipin, Orechov, Savčenko – Dawes, Vey, St. Pierre – Gurkov, Žajlauov, Starčenko – Puškarjov, Ševčenko, Markelov – Lichotnikov, Akolzin, Sagadejev



Slovan Bratislava: Mazanec – Ebert, Sersen, Després, Meszároš, Voráček, Švarný, Bačik - Řepík, Boychuk, Kašpar – Genoway, Viedenský, Buchtele – Skalický, Šťastný, Šerbatov – Mikúš, Sádecký, Sloboda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 1. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali štvorzápasový výjazd KHL na súperových klziskách stredajšou prehrou na ľade kazašského Barysu Astana 2:5.figurujú na predposlednom 12. mieste tabuľky Západnej konferencie, na konte majú 25 bodov, na ôsme Dinamo Moskva strácajú už štrnásť. Barys je druhý na východe.Zverenci Eduarda Zankovca odštartovali dobre a prvú tretinu na ľade favorita vyhrali 2:1. Potom však doplatili na nedisciplinovanosť a príliš veľa vylúčení. Hrdinom duelu bol domáci kapitán Nigel Dawes, ktorý strelil hetrik. Tridsaťdvaročný naturalizovaný Kanaďan potvrdil vynikajúcu streleckú fazónu, po 25 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte už 28 gólov, jednoznačne vedie tabuľku kanonierov súťaže a s 37 bodmi aj celú produktivitu.Slovan, pre ktorý to bola tretia prehra za sebou, sa najbližšie predstaví v piatok 3. novembra o 15.00 h SEČ na ľade Jugry Chanty-Mansijsk.Slovan vstúpil do zápasu výborne a už v 3. minúte sa ujal vedenia, keď sa tvrdou strelou z pravého kruhu presadil Ebert - 0:1. To mu však vydržalo iba 40 sekúnd, Mazanca prestrelil takmer z rovnakej pozície líder domácej ofenzívy Dawes - 1:1. Aj ďalšie minúty ponúkli zaujímavé dianie na ľade.mali v prvej časti viac z hry i streleckú prevahu, ktorú pretavili do druhého gólu v 10. minúte. Ukážkový brejk troch proti dvom v podaní tretej formácie zakončil do prázdnej bránky Šťastný - 1:2. V 14. minúte sa dostali do prečíslenia aj domáci, ale Mazanec si so šancou Lichotnikova poradil. Hostia si zahrali ešte dve presilovky, ale náskok nezvýšili.To ich riadne mrzelo v ďalšom priebehu. V druhej tretine totiž domáci hráči zvýšili obrátky, rozohrávku súperov napádali už v zárodku a nútili ich k chybám a faulom. Slovanisti ich začali kopiť jeden za druhým a prišli tresty. Prvý v 27. minúte, Barys zamkol súpera pred bránkou, na Mazanca išla jedna strela za druhou a Veyova z ľavého kruhu si našla cestu za jeho chrbát - 2:2. Domáci rozvlnili sieť aj o niekoľko sekúnd neskôr, no rozhodcovia po analýze videa gól neuznali. Slovan si vypracoval šance v polovici zápasu, no Karlssona neprekonali Sloboda, Řepík ani Boychuk. Horúce chvíle na druhej strane prišli pri minútu a 20 sekúnd dlhom oslabení o dvoch hráčov, ktoré však Slovan s vypätím všetkých síl prežil. Do šatne predsa išiel už s mankom, 41 sekúnd pred koncom tretiny rozvlnil sieť Starčenko a domáci išli prvýkrát do vedenia - 3:2.To už z rúk do konca zápasu nepustili a podfarbili ho ešte dvoma presilovkovými gólmi v úvode tretieho dejstva. O oba sa postaral najlepší strelec ligy Dawes a skompletizoval hetrik. Aj Slovan dostal ešte dve presilovkové šance, ale tie mu v stredajšom zápase vôbec nevychádzali. Slovan si na ľade favorita pripísal tretiu prehru za sebou. Po záverečnej siréne sa strhla ešte hromadná šarvátka.