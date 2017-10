KHL: Boychuk chce pomôcť Slovanu do play off: Urobím pre to všetko

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. októbra (TASR) - Manažment hokejového klubu HC Slovan Bratislava iba pár hodín po vymenovaní Eduarda Zankovca na post hlavného trénera oznámil príchod novej posily. Kanadský útočník Zach Boychuk sa v Slovane teší na novú výzvu a chce pomôcť tímu do play off KHL.povedal pre TASR nový hráč v kabíne "belasých". Dvadsaťosemročný Kanaďan má niekoľkoročné skúsenosti z NHL, prevažnú časť kariéry v nej odohral v drese Caroliny Hurricanes. V niekoľkých zápasoch sa predstavil aj v Pittsburghu Penguins a Nashville Predators.dodal Boychuk.Zo súčasného kádra pozná Simona Desprésa a Radka Smoleňáka, no trénera bude spoznávať rovnako ako ostatní hráči:Boychuk neuspel v predsezónnom kempe Arizony Coyotes, tak sa zameral na KHL.verí nová posila Slovana, ktorá v minulom ročníku odohrala 35 zápasov za Sibir Novosibirsk.V uplynulej sezóne ťahali produktivitu Slovana Kanaďania Jeff Taffe a Jonathan Cheechoo, Boychuk by rád potvrdil dobré meno "kolísky hokeja".dodal pre TASR Boychuk.