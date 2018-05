KHL: Brankár Čiliak bude novou posilou Slovana Bratislava

Na snímke slovenský brankár Marek Čiliak. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenský brankár Marek Čiliak sa stal novou posilou Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Slovenský reprezentant to potvrdil v utorok večer pre televíziu Markíza.Čiliak je vôbec prvou známou posilou Slovana na novú sezónu, ďalšie by mal klub predstaviť na stredajšej tlačovej konferencii.uviedol Čiliak, ktorý priznal, že mal ponuky aj z Ruska, Česka a Nemecka.V uplynulej sezóne obsadil Slovan brankársky post Čechmi. Jednotkou bol Jakub Štěpánek, náhradníkom Jakub Sedláček. V tíme bol aj Marek Mazanec, ten v priebehu sezóny odišiel do zámoria.