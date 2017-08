KHL: Brankár Mazanec posilní tím Slovana

Brankár Nashville Predators Čech Marek Mazanec, archívna snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - HC Slovan Bratislava angažoval českého hokejového brankára Mareka Mazanca. Ten sa po štyroch sezónach v zámorí vrátil do Európy aj napriek tomu, že sa nedávno dohodol s Nashvillom Predators na dvojcestnom kontrakte. Po vzájomnej dohode zamieril do Slovana, s ktorým podpísal zmluvu na rok. Účastník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Dvadsaťšesťročný brankár je odchovanec píseckého hokeja. V pätnástich rokoch prestúpil do Plzne, s ktorou v roku 2013 oslavoval majstrovský titul v najvyššej českej súťaži. Potom už jeho hokejové kroky smerovali do zámoria.Mazanec pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v organizácii Predators, ktorá ho draftovala v šiestom kole v roku 2012. Väčšiu časť tohto obdobia absolvoval vo farmárskom klube Milwaukee Admirals, ale stihol odchytať aj 31 zápasov v NHL. Česko reprezentoval dvakrát na MS hráčov do 18 rokov, a raz na MS hokejistov do 20 rokov.O miesto v bránke "belasých" sa pobije československá trojica brankárov. Okrem Mazanca má už tréner Miloš Říha k dispozícii aj jeho krajana Jakuba Štěpánka a Slováka Jaroslava Janusa.