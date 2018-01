KHL: Čajkovský skóroval, no jeho Jekaterinburg prehral s Novosibirskom

Na snímke slovenský reprezentant Michal Čajkovský. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Sumáre:



Avangard Omsk – Metallurg Magnitogorsk 3:4 pp (1:1, 2:1, 0:1 – 0:1)

Góly: 11. Petersson, 31. Semionov, 38. Medvedev – 2. Boltanov, 35. Dronov, 51. Wolski, 62. Čibisov



Jugra Chanty-Mansijsk – Traktor Čeľabinsk 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Góly: 2. Szczechura, 18. Videll, 30. Bailen, 33. Gynge



Avtomobilist Jekaterinburg – Sibir Novosibirsk 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Góly: 3. ČAJKOVSKÝ – 4. Zyrianov, 7. Vereščagin, 39. Sannikov, 60. Enlund

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. januára (TASR) – V prvom utorkovom zápase hokejovej KHL zvíťazil Metallurg Magnitogorsk na ľade Avangardu Omsk 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci presný zásah si pripísal v 62. minúte Andrej Čibisov.Traktor Čeľabinsk triumfoval nad Jurgou Chanty-Mansijsk 4:0 a pripísal si dôležité body v boji o play off. Slovenský obranca Michal Čajkovský strelil jediný gól Avtomobilistu Jekaterinburg, ktorý prehral na domácom ľade so Sibirom Novosibirsk 1:4. Pre dvadsaťpäťročného zadáka to bol ôsmy gól v sezóne, dokopy nazbieral v 40 dueloch 19 bodov.