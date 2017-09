KHL: Červená hviezda Kchun-lun vyhrala nad Slovanom Bratislava 2:0

Na snímke lavička Slovana a v pozadí tréner tímu Miloš Říha, archívne foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Šanghaj 13. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli v stredu v druhom z troch zápasov na klziskách súperov v KHL, keď podľahli v Šanghaji Červenej hviezde Kchun-lun 0:2. Zverenci trénera Miloša Říhu tak zaznamenali už piatu prehru v rade.Domáci sa ujali vedenia v 19. minúte vyrovnanej prvej tretiny zásluhou A. Kosticyna. Od druhého dejstva už mali navrch a v 28. minúte využil Brulé presilovku 5 na 3. V treťom dejstve "belasí" pridali, ale gólu sa nedočkali.V drese domácich sa predstavili aj dvaja bývalí hráči Slovana z uplynulej sezóny - slovenský obranca Marek Ďaloga a kanadský center Kyle Chipchura.Slovan zakončí trip v piatok o 11.30 h na ľade Amuru Chabarovsk. V stredu 20. septembra o 19.00 h privíta na domácom klzisku AK Bars Kazaň.Góly: 19. A. Kosticyn, 28. Brulé (Wolski). Rozhodovali: Kuljov, Fatejev - Bersenjov, Judin, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2200 divákov.Kchun-lun: Hellberg – Kulda, Kinrade, Järvinen, Blacker, Bellemore, Ďaloga, Vorobej – Ponikarovskij, Brulé, Wolski – Yip, Kane, DeFazio – A. Kosticyn, Chipchura, Thuresson – Jaw, Lockhart, JüeSlovan: Mazanec - Meszároš, Taimi, Ebert, Barker, Voráček, Švarný, Kozák, Hedera - Kašpar, Viedenský, Skalický - Řepík, Genoway, Smoleňák - Hrnka, Mikuš, Buchtele - Šerbatov, Sádecký, ŠťastnýÚvodná tretina nepriniesla príliš atraktívny hokej. Dominovali obrany a hra sa často kúskovala. V úvode sa snažili vytvoriť si tlak hostia, no väčšie šance neprišli. Domáci celok postupne vyrovnal hru, ale ani on sa pred Mazancom nevedel presadiť. V 10. minúte unikol po ľavej strane Ďaloga, no puk mu trochu podskočil a tak brankár hostí nemal ťažkú prácu. Veľkú šancu v 12. minúte vypracoval A. Kosticyn, keď prenikol po pravej strane do pásma, prihral k ľavej žŕdke Thuressonovi a Mazanec mal čo robiť, aby puk udržal pred čiarou. Na druhej strane zamestnali Hellberga nebezpečné strely Řepíka a Taimiho. Boli to ale domáci, ktorí sa v 19. minúte ujali vedenia. Slovan nedokázal vyhodiť puk z pásma, ten sa odrazil k A. Kosticynovi, ktorý delovkou prepálil Mazanca - 1:0.Slovan nemal dobrý vstup do druhého dejstva. Už po pár sekundách išiel na trestnú Skalický a jeho spoluhráči sa museli brániť. Podarilo sa, no v 27. minúte si domáci zahrali 101-sekundovú presilovku o dvoch hráčov a po peknej akcii zvýšili náskok. Wolski pri pravej žŕdke niekoľkokrát vyzval krížnou prihrávkou Brulého a ten do tretice už uspel - 2:0. Skúsený kanadský krídelník Wolski mohol v 31. minúte pridať aj tretí kúsok, no potom, čo si obkrúžil bránku, nedokázal zasunúť puk za Mazanca. V 36. minúte sa to podarilo DeFaziovi, ale rozhodcovia po konzultácii s pomocníkom pri videu gól neuznali. Narodeninový oslávenec ho totiž dosiahol korčuľou.Slovan v tretej tretine pridal na obrátkach a vypracoval si niekoľko dobrých šancí. V 47. minúte bol blízko kontaktnému gólu Meszároš, ale jeho strela opečiatkovala len žŕdku. Dve tutovky mal potom Kašpar. V 54. minúte nepremenil nájazd na Hellberga z ľavej strany a počas presilovky netrafil zblízka odkrytú bránku. Slovanu nepomohla ani vyše minútová hra bez brankára. Domáci si v závere už náskok postrážili a pripísali si na konto šieste víťazstvo z desiatich duelov.