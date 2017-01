KHL: Golyšev dostal za faul na Nedorosta stop na tri zápasy

Na snímke zranený Václav Nedorost (Slovan) v opatere lekárov v stredajšom zápase KHL HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 11. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 12. januára (TASR) - Vedenie športovo-disciplinárnej komisie Kontinentálnej hokejovej ligy potrestalo Anatolija Golyševa z Avtomobilistu Jekaterinburg pozastavením činnosti na tri zápasy. Tréner Slovana Bratislava Miloš Říha dostal jednozápasovú suspendáciu. Informovala oficiálna stránka súťaže.Golyšev sa previnil v stredajšom vzájomnom zápase oboch tímov (3:2 pp) faulom na Václava Nedorosta. Útočník hostí ho v 56. minúte nešetrne zrazil na ľad, Nedorosta museli zafixovať a z klziska odniesť na nosidlách rovno do nemocnice. Autor otváracieho zásahu si od rozhodcov vyslúžil trest na 5 minút a do konca zápasu za úder do hlavy a krku. Disciplinárka však jeho priestupok preklasifikovala na útok na hráča bez puku a okrem trojzápasového trestu musí Golyšev zaplatiť aj finančnú pokutu. Jej výšku nezverejnili.Říha si vyslúžil dodatočný trest do konca zápasu za to, že opustil striedačku. Keďže je to už jeho druhý takýto trest, DK mu zároveň udelila stop na jeden zápas a finančnú pokutu.