KHL: Hokejisti Slovana utŕžili na domácom ľade od Petrohradu debakel

Na snímke v popredí Ivan Švarný (Slovan) a v pozadí Michail Malcev (SKA) v poslednom zápase v rámci trojzápasovej domácej série v KHL proti vlaňajšiemu víťazovi Gagarinovho pohára SKA Petrohrad v Bratislave 27. októbra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovan Bratislava - SKA Petrohrad 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 10. Gusev (Malcev), 15. Širokov (Kalinin, Koskiranta), 21. Plotnikov (Kovalčuk, Zubarev), 27. Vojnov (Gusev), 51. Rykov (Barabanov). Rozhodovali: Oskirko, Fatejev – Palej, Tomilov (všetci Rus.), vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.



Slovan Bratislava: Štepánek (21. Mazanec) – Ebert, Després, Sersen, Bačík, Voráček, Švarný, Barker – Řepík, Boychuk, Kašpar – Genoway, Viedenský, Hrnka – Skalický, Šťastný, Buchtele – Mikúš, Sádecký, Bezúch

SKA Petrohrad: Koskinen – Vojnov, Zubarev, Gavrikov, Jakovlev, Rundblad, Chafizullin, Rukavišnikov, Rykov – Plotnikov, Prochorkin, Kovaľčuk – Kalinin, Koskiranta, Širokov – Barabanov, Malcev, Gusev – Ketov, Kablukov, Tichonov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 28 22 4 2 0 123:42 76

2. CSKA Moskva 24 14 5 1 4 76:42 53

3. Jokerit Helsinki 23 16 2 3 2 73:35 55

4. Jaroslavľ 27 13 3 3 8 72:70 48

5. Nižnij Novgorod 27 11 2 5 9 48:54 42

6. Dinamo Moskva 27 10 4 0 13 65:64 38

7. Čerepovec 26 8 4 6 8 57:67 38

8. HK Soči 25 9 3 4 9 62:68 37

____________________________________

9. Spartak Moskva 26 8 5 1 12 68:70 35

10. Dinamo Minsk 26 9 1 2 14 48:60 31

11. Viťaz Podoľsk 28 8 1 3 16 68:81 29

12. SLOVAN BRATISLAVA 27 6 1 5 15 53:90 25

13. Dinamo Riga 25 1 4 2 18 38:78 13

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom súboji v rámci trojzápasovej domácej série v KHL s obhajcom titulu SKA Petrohrad 0:5. Stretnutie sledovala po prvý raz v sezóne vypredaná aréna. V tabuľke Západnej konferencie zostávajú zverenci Eduarda Zankovca na 12. mieste, na ôsme HK Soči strácajú 12 bodov.Slovan najbližšie čaká séria štyroch zápasov na klziskách súperov. V tom prvom nastúpia v stredu 1. novembra o 14.30 h SEČ na ľade Barysu Astana.Slovan vstúpil do zápasu bez rešpektu, s favoritom držal od úvodných sekúnd krok vo všetkých činnostiach. Hral aj prvú presilovú hru v zápase, ale všetky strely počas nej zblokovala obrana súpera. Hostia si prvý súvislejší tlak v útočnom pásme vytvorili v polovici tretiny, najskôr mal veľkú šancu Koskiranta, ale puk mu preskočil čepeľ hokejky, po ňom trafil konštrukciu bránky Barabanov. Tretí pokus už Petrohradu vyšiel, Nikita Gusev prestrelil Štěpánka po peknej kombinácii celého útoku. V 15. minúte už viedol obhajca titulu o dva góly, strelou švihom sa presadil Sergej Širokov. Slovan potom zapol na vyššie obrátky, ale obrana hostí pracovala veľmi pozorne. V závere tretiny sa hráči SKA dostávali čoraz viac pred bránku, veľké šance nevyužili Kovalčuk a Plotnikov.Favorit stretnutia však udrel hneď v úvode druhého dejstva, za Štěpánkov chrbát prešla strela Sergeja Plotnikova už po 17 sekundách. Český gólman po tomto góle prepustil miesto svojmu kolegovi Mazancovi. Ten ale inkasoval o šesť minút neskôr, keď ho od modrej čiary prekonal Vjačeslav Vojnov. Prevaha Petrohradu bola čoraz výraznejšia, jeho hráči boli silní v osobných súbojoch a navyše veľmi dobre bránili. Slovan sa snažil o rýchle kontry, ale narážal na pevnú defenzívu. Jeho šance prišli paradoxne najskôr v oslabení, dvakrát sa v dobrej streleckej pozícii ocitol Řepík. V závere ešte nevyužili prečíslenie 2 na 1 Boychuk s Kašparom.Veľkú šancu na skorigovanie nepriaznivého stavu mal v 44. minúte Viedenský, ktorý sa ocitol sám pred Koskinenom, ale nezakončil úspešne. Divákov dostala do varu 47. minúta, keď sa pri striedačke Slovana do seba pustili Skalický a Tichonov, z tohto súboja vyšiel víťazne hráč Slovana. Z gólu sa však radovali opäť hostia, Mazanca prestrelil v 51. minúte Rykov. V závere sa Slovan snažil o čestný zásah, ale Koskinen si udržal čisté konto.