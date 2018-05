KHL: Jágr sa do Omsku nevráti, proti sú súčasné regule

Jaromír Jágr, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) neumožnilo Jaromírovi Jágrovi v uplynulej sezóne návrat do Avangardu Omsk. Legendárny český útočník dúfal, že v Omsku ukončí profesionálnu kariéru po tom, čo zo zdravotných dôvodov predčasne opustil klub NHL Calgary Flames. Prezident Avangardu Maxim Sušinskij pre R-Sport prezradil, že sa so 46-ročným krídelníkom chcel dohodnúť na jednozápasovej zmluve, ale ligoví predstavitelia tomu zabránili. Podľa nich to zakazujú súčasné regule.Jágr tak následne odohral päť zápasov za klub z rodného Kladna, ktorého je zároveň spolumajiteľom. Minulý týždeň potvrdil, že za materský klub chce hrať aj v budúcej sezóne. Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL strávil v Omsku štyri sezóny. Prvýkrát si zaň zahral ešte v ruskej superlige počas lockoutu v ročníku 2004/05. Ďalšie tri sezóny pridal už v ére KHL medzi rokmi 2008 a 2011. V 187 zápasoch v drese Avangardu nazbieral 82 gólov a 101 asistencií, potom sa vrátil do NHL.Prezident KHL Dmitrij Černyšenko v reakcii povedal, že Avangard sa v tomto prípade oficiálne neodvolal. Podľa neho by liga mohla ešte udeliť Jágrovi výnimku, ak by chcel v drese Omska ukončiť profesionálnu kariéru napríklad v budúcom ročníku.Vedenie Avangardu sa chcelo jednozápasovým kontraktom odvďačiť Jágrovi za odvedené služby. Podľa českých médií sa touto myšlienku ešte stále pohráva a Jágrova slávnostná rozlúčka v drese Omsku je naďalej v hre.