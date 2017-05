KHL: Meszároš predĺžil zmluvu so Slovanom Bratislava o ďalší rok

Na archívnej snímke vpravo Andrej Meszároš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Skúsený hokejový obranca Andrej Meszároš si bude obliekať dres Slovana Bratislava aj v nasledujúcej sezóne. Slovenský účastník KHL s ním predĺžil spoluprácu, ročná zmluva má platnosť do 30. apríla 2018. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.Meszároš je prvým hráčom, ktorému vedenie Slovana predĺžilo kontrakt. Až do svojho decembrového zranenia pôsobil vo funkcii kapitána "belasých".Tridsaťjedenročný obranca má za sebou takmer 700 štartov v NHL za päť rôznych klubov (Ottawa, Tampa Bay, Philadelphia, Boston, Buffalo). V KHL odohral 63 duelov v drese Sibiru Novosibirsk a Slovana. V minulej sezóne nastúpil za bratislavský klub v 35 stretnutiach s bilanciou 4 góly a 9 asistencií. Po komplikovanom zranení v dolnej časti tela absolvoval niekoľko chirurgických zákrokov, dvakrát mu operovali zranené koleno, okrem toho pauzu využil aj na operáciu ramena, s ktorým mal chronické problémy.Po nevyhnutnej rehabilitácii by mal byť začiatkom júla opäť k dispozícii trénerovi Milošovi Říhovi pred začiatkom spoločnej letnej prípravy.uviedol klub na svojom webe.Meszároš počas svojej kariéry štartoval na štyroch svetových šampionátoch, Slovensko tiež reprezentoval na ZOH v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014.