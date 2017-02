KHL: Omsk vyhral v Astane 3:1, Sibir nepostúpil do play off

Na archívnej snímke hokejisti Avangardu Omsk Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

sumáre:



Barys Astana - Avangard Omsk 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Góly: 45. Starčenko - 8. Michejev, 27. Zubov, 34. Michejev



Jugra Chanty-Mansijsk - Metallurg Novokuzneck 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Góly: 58. Kulik - 13. Kalašnikov, 26. Skorochodov, 29. Semjonov, 38. Jazkov



Salavat Julajev Ufa - Lada Togliatti 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Góly: 26. Lepistö, 35. Majorov, 46. Garejev, 60. Kuľaš - 11. Zernov, 30. Bočarov



Avtomobilist Jekaterinburg - Sibir Novosibirsk 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 48. Golyšev - 35. Milovzorov, rozh. nájazd: Sannikov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. februára (TASR) - Hokejisti Avangardu Omsk zvíťazili vo svojom záverečnom zápase základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Barysu Astana 3:1 a poistili si tak druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie i výhodnejšiu pozíciu v prvom kole play off. Účasť vo vyraďovačke mali už pred duelom istú aj domáci hráči, ktorí postúpili z piateho miesta na východe.V súboji dvoch tímov, ktoré už nemali šancu na postup, vyhral najslabší tím prebiehajúcej sezóny Metallurg Novokuzneck na ľade Jugry Chanty-Mansijsk 4:1.Hokejisti Salavatu Julajev Ufa zvíťazili pred vlastnými fanúšikmi nad Ladou Togliatti 4:2 a do play off idú zo šiestej priečky Východnej konferencie, čo znamená, že v prvom kole sa stretnú s AK Bars Kazaň. Sibir Novosibirsk si definitívne nezahrá vo vyraďovačke. V sobotňajšom zápase síce triumfoval na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg 2:1, no až po samostatných nájazdoch a získal iba dva body. Na prienik medzi najlepšiu osmičku potreboval všetky tri a aj v takom prípade by sa musel spoliehať na priaznivé výsledky v dueloch svojich konkurentov.