KHL: Sezóna 2017/18 sa začne 21. augusta a čaká ju prestávka počas ZOH

Moskva 23. júna (TASR) - Nová sezóna Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa začne 21. augusta súbojom o Pohár otvorenia medzi domácim SKA Petrohrad a CSKA Moskva. Základná časť vyvrcholí 1. marca 2018, o dva dni neskôr sú na programe prvé zápasy play off. Víťaz Gagarinovho pohára bude známy najneskôr 26. apríla.Základné termíny ročníka 2017/18 zverejnil v piatok oficiálny web súťaže. Každý z účastníkov odohrá v základnej časti dokopy 56 zápasov. Presný rozpis stretnutí ešte nie je známy, vedenie KHL ho zverejní až 12. júla po definitívnom schválení zo strany klubov. Bude však zohľadňovať asociačné termíny Medzinárodnej hokejovej federácie v novembri a decembri. Súťaž od 24. januára do 25. februára prerušia pre prípravné zápasy a duely hokejového turnaja ZOH 2018 v Pjongčangu. Od 12. do 15. januára 2018 je naplánovaná prestávka pre Zápas hviezd KHL v Astane.KHL zohľadnila pri tvorbe kalendára aj program v jednotlivých halách, napríklad Slovan Bratislava nebude hrať domáce zápasy od 29. novembra do 11. decembra 2017, keďže v danom termíne budú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu prebiehať florbalové majstrovstiev sveta žien.