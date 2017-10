KHL: Slovan aj štvrtýkrát prehral, Lade Togliatti podľahol 1:5

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Góly: 4. Harper (Ch. Genoway), 12. Harper (Kapustin), 29. Skorochodov (Zernov), 50. Zernov (Belousov), 53. Kapustin (Kostromitin, Gurkin) - 47. Řepík (Boychuk). Rozhodovali: Gamalej, Ovčinnikov - Michel, Parikov, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Lada Togliatti: Lazušin – Vorobjov, Ch. Genoway, Djakov, Ježov, Gurkin, Kirillov, Kostromitin – Harper, Kapustin, Filatov – Bočarov, Mastrjukov, Valuiskij – Skorochodov, Zernov, Belousov – Achmetov, Rachimullin, Nesterov



Slovan Bratislava: Mazanec - Ebert, Després, Meszároš, Barker, Voráček, Švarný, Bačik - Buchtele, Hrnka, Šerbatov - Řepík, Boychuk, Kašpar - C. Genoway, Viedenský, Smoleňák - Skalický, Šťastný, Sádecký

Tabuľka Západnej konferenie:

1. SKA Petrohrad 24 19 3 2 0 105:35 65

2. CSKA Moskva 21 13 5 0 3 68:33 49

3. Jokerit Helsinki 19 15 2 1 1 63:24 50

4. Nižnij Novgorod 23 11 2 2 8 42:44 39

5. Lokomotiv Jaroslavľ 22 10 2 3 7 57:61 37

6. HK Soči 22 9 2 4 7 58:62 35

7. Dinamo Moskva 24 9 4 0 11 58:57 35

8. Severstaľ Čerepovec 23 7 3 6 7 50:61 33

------------------------------------------------------

9. Dinamo Minsk 23 9 1 2 11 47:50 31

10. Viťaz Podoľsk 24 7 1 3 13 59:68 26

11. SLOVAN BRATISLAVA 24 5 1 5 13 47:80 22

12. Spartak Moskva 21 4 4 1 12 51:62 21

13. Dinamo Riga 23 1 3 1 18 35:75 10

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Togliatti 18. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v stredu v poslednom stretnutí v rámci štvorzápasového tripu KHL na klzisku Lady Togliatti 1:5. Pre zverencov trénera Eduarda Zankovca to bola už štvrtá prehra v rade, s 22 bodmi figurujú na 11. mieste tabuľky Západnej konferencie a na ôsmy Čerepovec strácajú už 11 bodov. "Belasí" si tak nedonesú domov ani jediný bod už z tretieho tripu v sezóne.V ofenzívne ladenom stretnutí mal Slovan dostatok šancí, ale nedokzál si poradiť s výborným brankárom posledného tímu Východnej konferencie Alexandrom Lazušinom. Prekonal ho iba Michal Řepík. Na druhej strane spravil viacero chýb v defenzíve, ktoré domáci využili na päť presných zásahov a zaslúžene vyhrali. Duel mal špeciálnu príchuť pre útočníka Slovana Colbyho Genowaya, keďže v drese Lady sa predstavil jeho mladší brat, obranca Chay Genoway.Slovan sa najbližšie predstaví v troch ťažkých dueloch na domácom ľade. Už v pondelok 23. októbra privíta Dinamo Moskva, po ňom v stredu Lokomotiv Jaroslavľ a v piatok SKA Petrohrad (všetky o 19.00 h).Prvú tutovku si vypracovali hostia už v 2. minúte. Po dobrom forčekingu vybojoval pri zadnom mantineli puk Řepík, prihral ho Boychukovi, ten pred bránku Kašparovi, no český útočník Lazušina neprekonal. Trest prišiel o dve minúty pri vylúčení Bačika. C. Genoway nabil krížnou prihrávkou na vrchol ľavého kruhu Harperovi a ten prepálil všetko - 1:0. Slovan mohol vyrovnať najprv pri šanci Bucheteleho i počas presilovky. V nej mali šance Kašpar, Řepík i Ebert, no najväčšia prišla na druhej strane, keď unikol Mastrjukov a napálil žŕdku. V 12. minúte sa presadil opäť Harper, Mazanec akoby nevedel, ktorou časťou tela chce zasiahnuť - 2:0. Peknú akciu predviedol v 18. minúte Després, po sólo z vlastného pásma však trafil len do žŕdky.Otvorený hokej pokračoval aj v druhom dejstve. Slovan dostal puk do bránky v jeho úvode, no rozhodcovia gól neuznali pre postavenie Kašpara v bránkovisku. V 30. minúte sa už skóre menilo, ale opäť len v prospech domácich. Slovan pokazil rozohrávku, Zernov prihral Skorochodovi a ten tretíkrát v zápase prekonal Mazanca - 3:0. Naopak, Lazušin mal výborný zápas a maril jednu tutovku hostí za druhou. V 33. minúte mal Boychuk pred sebou už len odkrytú bránku, ale netrafil puk. Neujali sa ani šance v ďalšej presilovke a v závere nepriniesla ovocie ani veľká šanca štvrtej formácie "belasých".V tretej tretine sa už na ľad nedostali Šerbatov a Bačik. V 44. minúte sa domáci dostali k rýchlemu brejku a Harperovi zabránil v hetriku až Mazanec. Hostí potom nakopla bitka, v ktorej Šťastný jasne zložil Rachimullina a pri následnej hre 4 na 4 znížil na 1:3 po peknom brejku Řepík. Vzápätí mal tutovku Smoleňák. V 50. minúte brankár Mazanec signalizoval problémy, keď mu nechtiac na hlavu spadol Després. Rozhodcovia však hru neprerušili a Zernov zasunul puk do prázdnej bránky. Video ukázalo, že gól platil. Lada pridal ešte gól z hokejky Kapustina a tešila sa z výhry 5:1.