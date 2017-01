KHL: Slovan Bratislava bravúrne zdolal Amur Chabarovsk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amur Chabarovsk - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 50. Li (Vl. Ušenin, Kamalov) - 7. Taffe (Sersen, Cheechoo), 43. Vopelka (Rosandič, Švarný). Rozhodovali: Bukin, Olenin - Nesterov, Černyšov (všetci Rus.), vylúčení: 5:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 7000 divákov



zostavy:



Amur: Metsola - Gorochov, Kondratiev, Kolář, Kamalov, Aťušov, Malevič, Jelesin - Litovčenko, Byvaľcev, Zohorna - Ramstedt, Kuusela, Kapustin - Vj. Ušenin, Vl. Ušenin, Li - Krysanov, Rudenkov, Nazarov



Slovan: Brust – Sersen, Kundrátek, Švarný, Plastino, Starosta, Bačík, Rosandič - Hlinka, Taffe, Cheechoo – Musatov, Chipchura, Jeglič – Skalický, Lušňák, Šťastný – Vopelka, Šiška, Petráš - Pätoprstý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chabarovsk 24. januára (TASR) - Hráči HC Slovan Bratislava uspeli v utorňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Amuru Chabarovsk tesne 2:1. V stíhacej jazde za play off dosiahli siedme víťazstvo za sebou, nebodovali v jedinom z uplynulých trinástich vystúpení.Skóre otvoril v 7. minúte Jeff Taffe, triumf spečatil po vstupe do tretej tretiny Lukáš Vopelka, domáci v 50. minúte iba skorigovali. Slovan sa bodovo dotiahol na Jokerit Helsinki na ôsmej priečke Západnej konferencie zaručujúcej postup do vyraďovacej časti, fínske mužstvo má k dobru dve stretnutia, v utorok od 17.30 h SEČ nastúpi doma proti Barysu Astana.Zverenci Čecha Miloša Říhu sa v rámci ďalekovýchodného výjazdu najbližšie predstavia vo štvrtok 26. januára (12.30 h SEČ) na klzisku Červenej hviezdy Kchun-lun.Úvod zápasu sa nehral v závratnom tempe, na jeho zvyšovaní sa podieľali najmä hosťujúci hokejisti a gólovej odmeny sa dočkali v 7. minúte, keď Taffe tečoval strelu Sersena od modrej čiary pomedzi betóny brankára Amuru. Aj v ďalšom priebehu bol Slovan nebezpečnejší, domáci sa pripomenuli až v 11. minúte, Vladislav Ušenin nepotrestal nedôraznú rozohrávku Brusta. Slovan mal v 14. minúte po prvý raz presilovku, počas ktorej Taffe hľadal Kundrátka, obranca však nedosiahol na puk. Omnoho väčšia šanca Bratislavčanov prišla až po skončení početnej výhody, takmer sa vymenila gólová spolupráca, ale delovka Sersena po prisunutí od Taffeho skončila na brvne.Aj na začiatku druhej tretiny bol Slovan aktívnejší, no postupom času sa už prebúdzal Chabarovsk, ktorý mohol vyrovnať v 25. minúte, vo veľkej šanci nepochodil Kapustin a vzápätí osamotený Rudenkov ani na dvakrát neprekonal Brusta. "Belasí" si mohli vydýchnuť vďaka vybojovanej presilovke, v ktorej najprv nepykali pri protiútoku domácich 2 na 1 a následne mohol Taffe pridať svoj druhý zásah v stretnutí. Brankár Metsola pri jeho možnosti podržal Amur, Slovan potom zavrel súpera, ale neskóroval. Ku koncu dejstva si tlak vypracovali domáci, nevyťažili z neho vyrovnanie a skóre sa nezmenilo ani v jeho úplnom závere na opačnej strane po dvoch vyložených príležitostiach Musatova.Bratislavčanom sa podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov v 43. minúte, keď Vopelka po nenápadnej akcii prestrelil Metsolu, právoplatnosť zmeny stavu musel ešte potvrdiť videorozhodca. Domáci sa okamžite snažili o dosiahnutie kontaktného zásahu, Kuusela pred prázdnou bránkou netrafil skákajúcu prihrávku. Dočkali sa v polovici tretej tretiny, po pokuse Vladislava Ušenina dorazil Li. Hostia následne prežili oslabenie, neinkasovali ani v zostávajúcom priebehu a ustrážili si dôležité víťazstvo.