KHL: Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec 5:4 pp

Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch (2:1, 0:2, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 6. Hrnka (Smoleňák, Barker), 19. Hlinka (Meszároš, Genoway), 42. Hrnka (Ebert), 44. Buchtele (Hrnka, Skalický), rozh. nájazd Hrnka - 1. Masuhr (Stránský, Vovčenko), 22. Vovčenko (Stránský, Višnevskij), 27. Kagarlickij (Černov), 54. Stasenko (Bumagin, Kagarlickij). Rozhodovali: Bondar, Ščeňov - Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Kazakovcev (Čerepovec) 5 min.+DKZ za vrazenie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 6142 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Després, Ebert, Barker, Voráček, Švarný, Bačik - Řepík, Genoway, Hlinka - Buchtele, Hrnka, Smoleňák - Šťastný, Mikúš, Skalický - Sloboda, Sádecký, Hecl



Severstaľ Čerepovec: Hudáček - Jevsejenkov, Stasenko, Vasiljev, Masuhr, Kudako, Višnevskij, Mons, Chabarov - Bumagin, Černov, Kagarlickij - Stránský, Trubačov, Vivčenko - Jašin, Karlin, Rybin - Kazakovcev, Ščerbina, Monachov





tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 17 14 3 0 0 79:22 48



2. Dinamo Moskva 18 9 2 0 7 45:41 31



3. Jokerit Helsinki 14 10 2 1 1 48:22 35



4. CSKA Moskva 15 7 4 0 3 44:25 31



5. Nižnij Novgorod 17 7 2 2 6 32:32 27



6. Lokomotiv Jaroslavľ 16 7 1 3 6 38:48 26



7. HC Soči 16 7 1 2 6 42:46 25



8. Čerepovec 17 6 1 4 6 34:45 24



--------------------------------------------



9. Viťaz Podoľsk 17 6 1 2 9 48:52 22



10. Dinamo Minsk 17 6 0 2 9 31:38 20



11. Spartak Moskva 17 4 4 0 9 48:51 20



12. SLOVAN BRATISLAVA 17 4 1 4 8 35:58 18



13. Dinamo Riga 16 1 1 1 14 25:58 6









Bratislava 3. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorok v rámci šesťzápasovej domácej série v KHL nad Severstaľom Čerepovec 5:4 po samostatných nájazdoch. V tabuľke Západnej konferencie zostávajú "belasí" na 12. mieste, na jedenásty Spartak Moskva strácajú už iba dva body.V zápase plnom zvratov sa dvoma gólmi a jednou asistenciou prezentoval útočník Slovana Tomáš Hrnka, ktorý bol ako jediný úspešný aj v záverečnom rozstrele. Duel po nešetrnom zákroku Nikolaja Kazakovceva nedohral Andrej Šťastný, ktorý narazil hlavou na mantinel a museli ho už v prvej tretine vyniesť z ľadu na nosidlách. V bránke Severstaľu sa predstavil reprezentačný gólman Július Hudáček.Zverenci trénera Miloša Říhu pokračujú v šnúre domácich zápasov, najbližšie privítajú vo štvrtok o 19.00 h Torpedo Nižnij Novgorod.Slovanisti zažili úvod ako zo zlého sna. Už po niekoľkých sekundách prepadli v obrane, čo využili hráči Čerepovca na rýchle prečíslenie, ktoré po prihrávke Stránského zakončil Masuhr - 0:1. Následne Kazakovcev nešetrne vrazil Šťastného na mantinel a hráča "belasých" museli odniesť z ľadu na nosidlách so zafixovaným krkom. Kazakovcev dostal 5-minútový trest a putoval predčasne pod sprchy. Vzápätí išli hostia do troch a Slovan presilovku o dvoch hráčov využil, keď po Smoleňákovom zakončení dorazil puk zblízka do siete Hrnka. Hru v 1. tretine brzdili časté vylúčenia, v plnom počte sa hralo málo. Domácim to v defenzíve často haprovalo, Mazanec však vedel zaváhania obrancov napraviť parádnymi zákrokmi, betónom skvele zakročil proti Ščerbinovi a Bumaginovi a zneškodnil aj šancu Černova. V závere tretiny dostal Slovan možnosť hrať ďalšiu presilovku, v ktorej sa ujal teč Hlinku po Meszárošovej delovke - 2:1.Říhovi zverenci však opäť nezachytili úvod tretiny a v 22. minúte po strele Vovčenka bolo znovu vyrovnané. Následne sa presadil v presilovke aj Kagarlickij a hostia viedli. Slovanisti pokračovali v nedôslednom bránení, Černov mohol zvýšiť na rozdiel dvoch gólov, obišiel aj Mazanca, ale nedokázal zasunúť puk do bránky. Na domácej strane dokázal výraznejšie zavrieť súpera len prvý útok, aktivitou hýril Řepík, ale ani on Hudáčeka tiesnený v nájazde neprekonal.Slovan začal tretie dejstvo náporom, odmenou za aktivitu mu bol vyrovnávajúci gól Hrnku, ktorý vymietol pavučinu v hornom rohu Hudáčkovej bránky. Gól museli ešte odobriť videorozhodca. V 44. minúte zaburácali tribúny znova, po prihrávke Skalického zasunul puk do odkrytej bránky Buchtele - 4:3. Domáci hráči boli v laufe, dobré možnosti na zvýšenie náskoku nevyužili Řepík a Hlinka. Slovanisti sa postupom času prestali hrnúť dopredu, zatiahli sa do obrany a vyčkávali na akcie súpera. To sa ukázala byť mylná taktika, pretože hostia zatlačili slovanistov do pásma a roztočili pred Mazancom riadny "kolotoč". V 53. min. Voráček fauloval v nájazde Kagarlického, ten ale trestné strieľanie nepremenil, český brankár predviedol vydarený zákrok betónom. Následne už ale hostia skórovali zásluhou Stasenka, ktorý využil ideálnu prihrávku Kagarlického. V závere tretiny boli obe mužstvá blízko k víťazstvu, možnosť stať sa hrdinom odmietli Genoway a Černov na druhej strane.Duel tak dospel do predĺženia. Slovan sa v ňom ubránil oslabeniu 3 na 4 pri vylúčení Desprésa, najmä zásluhou Mazanca. V samostatných nájazdoch bol ako jediný úspešný domáci Hrnka v druhej sérii.