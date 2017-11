KHL: Slovan Bratislava zničil tím Jugra Chanty-Mansijsk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Góly: 43. Vitásek (Šipov), 57. Savinainen (Viklund) - 13. Hrnka (Skalický, Švarný), 39. Šerbatov (Boychuk, Genoway), 52. Řepík (Sersen, Kašpar), 59. Ebert.

Rozhodovali: Gamalei, Oskirko - Gordenko, Tomilov,

vylúčení: 5:4,

presilovky: 0:1,

oslabenia: 0:0, 2300 divákov.



Jugra Chanty-Mansijsk: Proskurjakov – Viklund, Lekomcev, Vitásek, Štajnoch, Pogorišnyj, Pereťagin, Kozlovskij – Savinainen, Polák, Varfolomejev – Koroljov, Michejev, Pestuško – Beljajev, Nekolenko, Kupcov – Šurakov, Ankudinov, Šipov - Iljin



Slovan Bratislava: Štěpánek – Ebert, Sersen, Després, Meszároš, Voráček, Švarný, Barker - Řepík, Boychuk, Buchtele – Genoway, Viedenský, Kašpar – Skalický, Šťastný, Šerbatov – Mikúš, Sádecký, Hrnka





Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 30 23 4 2 1 127:47 79



2. CSKA Moskva 27 16 6 1 4 88:44 61



3. Jokerit 26 17 2 3 4 77:42 58



4. Jaroslavľ 29 14 3 3 9 76:74 51



5. Nižnij Novgorod 29 11 3 5 10 50:58 44



6. Dinamo Moskva 29 10 5 1 13 67:66 41



7. Čerepovec 28 9 4 6 9 59:69 41



8. HK Soči 27 10 3 4 10 66:75 40



-----------------------------------------



9. Spartak Moskva 28 9 5 2 12 75:76 39



10. Dinamo Minsk 28 9 3 2 14 55:65 35



11. Víťaz Podoľsk 31 8 2 4 17 74:90 32



12. SLOVAN 29 7 1 5 16 59:97 28



13. Dinamo Riga 28 1 4 4 19 42:85 15



Chanty-Mansijsk 3. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom druhom stretnutí štvorzápasového výjazdu KHL na súperových klziskách na ľade Jugry Chanty-Mansijsk 4:2.tak ukončili trojzápasovú sériu prehier, no v tabuľke Západnej konferencie im patrí stále predposledná 12. priečka. Na konte majú 28 bodov, na ôsme Soči strácajú 12.Slovan pokračuje na tripe v nedeľu 5. novembra o 12.00 h na ľade Avangardu Omsk a zakončí ho v utorok o 13.30 h duelom so Sibirom Novosibirsk.Prvá tretina mala vyrovnaný priebeh, no viac šancí si vypracoval Slovan. Vedenia sa mohol ujať už v druhej minúte, Šerbatov si nakorčuľoval pred brankára, položil ho na ľad, no jeho strela opečiatkovala ľavú žŕdku. Skalického dorážka taktiež neskončila v sieti. Aj Štěpánkovi pomohla bránková konštrukcia, keď počas prevej presilovky domácich vypálil Viklund. V 9. minúte vyletela Pestuškova hokejka do tváre Sersena, na ľade sa objavila krv a tak mal Slovan 4-minútovú presilovku. Zahral ju však veľmi zle a takmer počas nej inkasoval z hokejky Koroljova. "Belasí" síce početnú výhodu nezužitkovali, no krátko po nej prišla rýchla akcia a bolo 1:0. Skalický poslal prudkú prihrávku na Hrnku, ten si spracoval puk medzi dvomi obrancami a presnou strelou otvoril skóre. Záver patril Slovanu, ktorý mohol pridať ďalšie góly. Po peknej akcii Sádeckého s Mikúšom netrafil voľnú časť bránky Buchtele a na dvakrát sa nepresadil ani Viedenský.Prevaha hostí pokračovala aj v druhej časti a nezastavil ju ani faul Buchteleho v 21. minúte. Aktívne boli najmä prvé dve útočné formácie. Niekoľko šancí spálili Řepík, Buchtele a Kašpar, ktorý v druhej tretine ohrozil Proskurjakova až päťkrát. Jugra sa dostala do tlaku až po polhodine hry, k dispozícii mala aj presilovku, ale nevyužila ju a jej snahy o vyrovnanie zastavil v 35. minúte ďalší úder hokejkou do tváre súpera. Tentokrát sa išiel na štyri minúty "schladiť" Kupcov za faul na Desprésa. Slovan mal mohutný tlak, Řepík trafil hornú žŕdku, v ďalšej šanci nechal vyniknúť Proskurjakova, no v 39. minúte ho už hostia prekonali. Šerbatov dostal prihrávku pred bránku, obišiel Proskurjakova a zvýšil na 2:0.Jugra strelila kontaktný gól hneď v úvode tretieho dejstva, keď sa dostal Vitásek sám pred Štěpánka a strelou nad vyrážačku znížil na 1:2. Slovan ešte reklamoval zlé striedanie hostí, no videozáznam to nepotvrdil. Hostia však domácich k obratu nepustili a v 52. minúte zvýšil na 3:1 po peknej akcii Řepík, ktorému naservíroval puk pred odkrytú časť bránky Kašpar. Jugra si v 54. minúte zahrala ďalšiu presilovku a dokázala rozvlniť sieť. Opäť sa skúmalo video, ale tento gól neplatil pre ofsajd. Aj tretí gól domácich po tečovanej strele Viklunda musel skúmať videorozhodca, Savinainenovi však úmyselné kopnutie puku nedokázal - 2:3. Domáci to v závere vyskúšali bez brankára, ale potrestali ich Ebert, ktorý trafil cez celé klzisku a uzavrel na 4:2.