KHL: Slovan nestačil doma ani na Omsk, podľahol mu o tri góly

Na snímke uprostred Kirile Semjonov (Omsk) strieľa druhý gól v hokejovom stretnutí KHL HC Slovan Bratislava - Avangard Omsk 5. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Slovan Bratislava – Avangard Omsk 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 16. Viedenský (Ebert, Buchtele) - 5. Michejev (Košelev), 13. Semionov (Petersson), 46. Galimov (Fajzullin), 51. Žukenov (Martynov, Minejev). Rozhodovali: Beľajev, Vasiliev – Zacharenkov, Majtak, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Štastný 5+DKZ za úder do hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, striedania Slovan: Štěpánek v 51. minúte na 19 sekúnd za mazanca, 6628 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Barker, Ebert, Voráček, Švarný, Taimi, Kozák, Hedera - Buchtele, Viedenský, Kašpar - Řepík, Genoway, Smoleňák - Skalický, Mikúš, Hrnka - Šerbatov, Sádecký, Šťastný

Omsk: Furch – Medvedev, Menšikov, Lisov, Berezin, Martynov, Minejev, Nazarkin – Perežogin, Fisenko, Kugryšev – Košelev, Pianov, Michejev – Petersson, Semionov, Žukenov – Fajzullin, Stas, Galimov – Manukijan

Bratislava 5. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorňajšom zápase KHL s Avangardom Omsk 1:4. Zverenci trénera Miloša Říhu si tak po prvý raz v novej sezóne nepripísali na domácom ľade ani bod. Jediný gól Slovana strelil na konci prvej tretiny Marek Viedenský."Belasí" sa najbližšie predstavia opäť na domácom štadióne v piatok 8. septembra o 19.00 h proti Neftechimiku Nižnekamsk.Aktívny vstup hostí do stretnutia znamenal pre obranu Slovana neustále nebezpečenstvo. Mazanec mal plné ruky práce, hráči Omska dokonca hrozili aj pri vlastnom oslabení. Ich prevahu gólovo vyjadril v 5. minúte Michejev a aj vďaka tomuto zásahu boli hostia stále pri chuti. Slovan vyslal prvú strelu na bránku až v polovici tretiny v presilovej hre, o tri minúty neskôr inkasoval Mazanec druhý gól z hokejky Semionova. Štyri minúty pred sirénou sa však presadil Viedenský, ktorý týmto gólom značne otupil prevahu Avangardu.Ihneď na začiatku druhej tretiny mohol vyrovnať Sádecký, z tesnej blízkosti ale nedokázal prekonať Furcha. Slovan v tejto fáze zápasu viditeľne ožil a onedlho si aktivitou vybojoval ďalšiu presilovku. Po jej skončení mali dobré príležitosti Švarný a Smoleňák, z dobrých pozícií nemierili presne. Tréner Říha premiešal tretiu a štvrtú formáciu, Slovan začal viac korčuľovať a zjednodušil prechod do pásma. Posledné slovo v druhom dejstve mal Pianov, ktorý tesne minul bránku Slovana.Na začiatku tretej tretiny mal prvú šancu Semionov, domáci onedlho sami darovali súperovi tretí gól. Po chybe Smoleňáka sa dostal k puku Fajzullin, ktorý ho vzápätí naservíroval nekrytému Galimovovi – 1:3. Hostia opäť prebrali taktovku zápasu do svojich rúk a onedlho po góle mal tutovku na hokejke Martynov. Mazanca však prekonal až Žukenov v 51. minúte a definitívne rozhodol o osude zápasu.