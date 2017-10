KHL: Slovan nestačil doma na Jaroslavľ, podľahol mu o gól

Na snímke hráči Lokomotivu oslavujú gól v hokejovom zápase KHL Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ v Bratislave 25. októbra 2017. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 7. Boychuk (Genoway), 46. Sádecký (Genoway) - 20. Kozun (Kronwall), 26. Apalkov (Ľubuškin, Mosaľov), 56. Kraskovskij (Korškov, Koledov). Rozhodovali: Kuľov, Fatejev – Ivanov, Strelcov (všetci Rus.), vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Hrnka (Slovan) 10 min. za nešport. správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7554 divákov.



Slovan Bratislava: Mazanec – Ebert, Després, Meszároš, Bačik, Voráček, Švarný, Sersen – Řepík, Boychuk, Kašpar – Genoway, Viedenský, Hrnka – Skalický, Šťastný, Bezúch – Mikúš, Sádecký, Hecl

Lokomotiv Jaroslavľ: Sudnicin – Nakládal, Kronwall, Koledov, Ľubuškin, Manuchov, Rafikov, Čerepanov – Kozun, Kontiola, Romanov – Mosaľov, Apalkov, Averin – Korškov, Kraskovskij, Polunin – Kadejkin, Ivanov, Lugin - Alexejev

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 27 21 4 2 0 118:42 73

2. CSKA Moskva 24 14 5 1 4 76:42 53

3. Jokerit Helsinki 22 15 2 3 2 71:35 52

4. Jaroslavľ 26 12 3 3 8 68:70 45

5. Nižnij Novgorod 26 11 2 4 9 47:52 41

6. Dinamo Moskva 26 10 4 0 12 65:62 38

7. HK Soči 24 9 3 4 8 61:65 37

8. Čerepovec 25 8 3 6 8 53:64 36

-------------------------------------------

9. Spartak Moskva 25 7 5 1 12 66:70 32

10. Dinamo Minsk 25 9 1 2 13 48:58 31

11. Viťaz Podoľsk 27 8 1 3 15 66:77 29

12. Slovan Bratislava 26 6 1 5 14 53:85 25

13. Dinamo Riga 24 1 3 2 18 37:78 11

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v druhom súboji v rámci trojzápasovej domácej série v KHL s Lokomotivom Jaroslavľ 2:3. V tabuľke Západnej konferencie zostávajú na 12. mieste, na ôsmy Severstaľ Čerepovec strácajú naďalej 11 bodov.Domáci mali výborný vstup do stretnutia a v 7. minúte ich v presilovke dostal do vedenia kanadský útočník Zach Boychuk. Hostia potom zlepšili hru a dvoma presnými zásahmi otočili skóre, Slovan ale dokázal vyrovnať po gólovej lahôdke mladíka Borisa Sádeckého. Víťazný gól Lokomotivu strelil necelých päť minút pred koncom Pavel Kraskovskij. Malé jubileum oslávil útočník Slovana Juraj Mikúš, ktorý odohral 200. zápas v KHL.Zverenci trénera Eduarda Zankovca zakončia domácu šnúru piatkovým duelom s SKA Petrohrad (19.00).Slovan, už aj s navrátilcom Sersenom, mal parádny vstup do zápasu, od úvodu pritlačil silného súpera a vytváral si šancu za šancou. Dobré príležitosti zahodili novic v zostave "belasých" Bezúch, český legionár Řepík i kapitán Meszároš. V 6. minúte unikol obrane Lokomotivu Boychuk, o lepšie zakončenie ho obral podrazením Manuchov. Kanadský útočník si všetko vynahradil v následnej presilovke, keď zužitkoval prihrávku Genowaya a poslal Slovan do vedenia. Hostia sa postupne prebrali z letargie, Mosaľov mohol v 19. min. vyrovnať, ale faulovaný nedotiahol blafák do úspešného konca. Skórovať sa podarilo až v závere tretiny Kozunovi v početnej výhode.Lokomotiv pokračoval aj v druhej časti v aktívnej hre. V 26. min. potrestal nedôslednosť domácej defenzívy Apalkov, ktorý po prihrávke Ľubuškina nemal problém trafiť do odkrytej bránky - 1:2. Hostia si oproti prvej tretine dávali väčší pozor, aby pri vysokom forčekingu domácich nezmätkovali v obrane a nepúšťali už slovanistov do vážnejšej koncovky. Ojedinelú streleckú príležitosť mal v 36. min. Boychuk, po jeho delovke skončil namiesto puku v bránke Kašpar.Slovan bez ujmy prežil oslabenie na prelome tretín a v 46. minúte prišla gólová lahôdka mladíka Sédeckého, ktorý sa najprv efektne zbavil súperovho obrancu a v nájazde demitrovským spôsobom prekonal Sudnicina v bránke Lokomotivu - 2:2. Zápas dostal ešte väčšie grády. Domácich držal v hre Mazanec, ktorý v 52. min. kryl tutovku Mosaľova a v oslabení si poradil aj s pokusmi Kozuna a Kronwalla. V 56. minúte už ale ani on nestačil na koncovku Kraskovského, ktorému pripravil gól ako na podnose Korškov. "Belasým" sa napriek vehementnej snahe už vyrovnať nepodarilo.33. Tolvanen, 60. O'Neill - 36. Lichotnikov, 38. Dawes, 63. Dawes33. Grigorjev - 56. Ugolnikov, rozh. nájazd: Pestuško9. Popov, 24. Telegin, 26. Grigorenko, 42. Ničuškin - 32. Linglet14. Rendulič, 44. Makejev - 20. Tichonov, 33. Barabanov, 34. Prochorkin, 39. Gavrikov3. Maxwell, 26. Chochlačev, 40. Dergačjov, 58. Leščenko