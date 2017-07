KHL: Slovan odštartuje trojzápasovým tripom

Na snímke tréner Slovana Miloš Říha Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vstúpia do svojej šiestej sezóny v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) trojzápasovým výjazdom na klziskách súperov. Prvý duel základnej časti ročníka 2017/2018 ich čaká v stredu 23. augusta na ľade obhajcu trofeje SKA Petrohrad.Po víťazovi Gagarinovho pohára nasledujú stretnutia s Lokomotivom Jaroslavľ a Dinamom Moskva. Prvý domáci duel odohrajú "belasí" v stredu 30. augusta proti Dinamu Minsk. Nasledujú ďalšie štyri domáce zápasy so Sibirom Novosibirsk, Jugrou Chanty-mansijsk, Avangardom Omsk a Neftechimikom Nižnekamsk.Druhý trip v sezóne prisúdil Slovanu mužstvá z ďalekého východu. Slovanisti od 11. do 15. septembra zohrajú zápasy s Admiralom Vladivostok, Červenou hviezdou Kchun-lun a Amurom Chabarovsk. "Belasých" čaká dokopy deväť tripov, pričom dva budú mať až päť stretnutí za sebou. Najskôr na začiatku decembra a tiež v januári pred olympijskou prestávkou.Naopak, šesťzápasová domáca séria čaká zverencov Miloša Říhu na prelome septembra a októbra. Slovan odohrá posledný zápas základnej časti doma s Dinamom Minsk.Sezóna odštartuje 21. augusta súbojom majstra SKA s víťazom uplynulej základnej časti CSKA Moskva. Dlhodobá časť potrvá do 1. marca a každý z 27 tímov počas nej odohrá 56 zápasov systémom každý s každým, raz doma, raz vonku. Výnimku pre Slovan tvoria len takzvané dvojičky Viťaz Podolsk a Dinamo Minsk, s ktorými odohrá ešte po jednom stretnutí v domácom prostredí a na klzisku súpera.Play off sa začne 3. a 4. marca pre Západnú, respektíve Východnú konferenciu. Hrá sa tradične na štyri víťazné stretnutia. Víťaz Gagarinovho pohára bude známy najneskôr 26. apríla, keď je na programe prípadné siedme finále.V kalendári súťaže sú aj tri reprezentačné prestávky. KHL bude prerušená aj počas olympijského turnaja (9. - 25. februára).Ako informovala oficiálna stránka Slovana, úvodné buly domácich stretnutí v pracovné dni bude tak ako v minulých sezónach o 19.00 h, počas víkendov a sviatkov o 17.00 h. Zmena môže nastať pri vysielaní stretnutí ruskou televíziou.Slovan minulý týždeň odštartoval prípravu na novu sezónu. Od nedele je na týždňovom sústredení v rakúskom mestečku Bruck an der Leitha, do Bratislavy sa "belasí" vrátia v nasledujúcom týždni, v ktorom majú naplánované aj prvé dve prípravné stretnutia na ľade Pardubíc. Tréner Říha má momentálne k dispozícii pätnásť hráčov A-mužstva.