KHL: Slovan opúšťa ďalší hráč. Po tomto útočníkovi siahol Litvínov

Na snímke uprostred Juraj Mikúš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Káder hokejistov Slovana Bratislava opúšťa slovenský útočník Juraj Mikúš. Ten sa na pôsobení do konci sezóny dohodol s českým extraligistom HV Verva Litvínov. Uviedol to oficiálny klubový web "chemikov".Mikúš odohral v aktuálnej sezóne v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) 49 zápasov s bilanciou 7 gólov a 6 asistencií. Premiéru za nový klub by mohol Mikúš absolvovať už v piatkovom domácom stretnutí so Spartou Praha.