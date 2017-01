KHL: Slovan oskalpoval ďalšieho súpera a opäť je bližšie k play off

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Neftechimik Nižnekamsk - HC Slovan Bratislava 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Góly: 1. Gynge (Žukov, Brule), 50. Polygalov (Lekomcev, Karejev) - 10. Hlinka (Sersen, Taffe), 37. Plastino (Cheechoo, Taffe), 39. Skalický (Lušňák). Rozhodovali: Akuzovskij, Fatejev - Kučava, Novikov, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5300 divákov



Neftechimik Nižnekamsk: Karejev – Ljamin, Kinrade, Bryncev, Pervyšin, Lekomcev, Berezin, Fazylzjanov – Žukov, Brulé, Gynge – Bortnikov, Polygalov, Stoljarov – Galiardi, Jakimov, Porjadin – Zdunov, Koňkov, Šiksatdarov – Kvartaľnov

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Hlinka - Musatov, Jeglič, Chipchura - Lušnák, Šťastný, Skalický - Sukeľ, Šiška, Petráš

Nižnekamsk 19. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava natiahli svoju víťaznú šnúru v KHL už na šesť zápasov. Vo štvrtok triumfovali na ľade Neftechimiku Nižnekamsk 3:2 a stále sú reálne v hre o postup do play off."Belasí" profitovali z vydareného záveru druhej tretiny, keď dvoma gólmi v priebehu 68 sekúnd po presných zásahoch Nicka Plastina a Pavla Skalického získali rozhodujúci náskok. Slovan sa najbližšie predstaví v utorok 24. januára na štadióne Amuru Chabarovsk.Slovanu sa vstup do zápasu vôbec nevydaril, keď inkasoval už po dvanástich sekundách hry. Hneď z prvého útoku otvoril skóre po ideálnej prihrávke Žukova švédsky útočník Gynge. Hostia sa ale z úderu rýchlo spamätali a prebrali aktivitu. V 4. minúte vytiahol brankár Karejev elegantný zákrok po tvrdej strele Chipchuru, o štyri minúty neskôr sa šikovne uvoľnil Šťastný a až v poslednej chvíli jeho pokus zblokoval obranca. V 10. minúte sa už Slovan dočkal - Sersenovu strelu od modrej pohotovo tečoval Hlinka na 1:1. Vzápätí pri Jakimovovej "gólovke" ratoval nebezpečenstvo Lušňák, na druhej strane sa po rýchlom brejku nepresadil ani Skalický a tak prvá časť víťaza nenašla.Na začiatku druhej tretiny mali oba tímy k dispozícii presilové hry, no bez efektu. Skóre na stranu "belasých" mohol v 29. minúte nakloniť Šťastný, jeho príležitosť ale skončila iba na pozornom brankárovi Neftechimiku. V polovici duelu mal Brust čo robiť po nepríjemnej strele Berezina od modrej cez hradbu tiel, dvojica zámorských opôr Slovana Taffe a Cheechoo zasa nevyužila sľubné prečíslenie dvoch na jedného. Záver prostrednej časti ale vyznel jednoznačne pre hostí, ktorí skórovali dvakrát v priebehu 68 sekúnd. Najskôr po tlaku prvej formácie prestrelil Karejeva projektil z hokejky obrancu Plastina a v 39. minúte prečíslenie štyroch proti dvom zobral na seba Skalický a šikovne prekabátil defenzívu hostí na 3:1 z pohľadu Slovana.Neftechimik sa od úvodných sekúnd tretej časti tlačil pred bránku v snahe zmazať dvojgólové manko a do veľkej šance sa najprv dostal Jakimov. O chvíľu neskôr urobil za vlastnou bránkou veľkú chybu brankár Brust a vo "funkcii" ho musel zastúpiť obranca Starosta, ktorý v poslednej chvíli pohotovo zabránil istému gólu. Slovan sa potom musel brániť pri ďalšej presilovke domácich, no v jej závere dovolil Polygalovi prejsť takmer cez celé klzisko a ten presne desať minút pred sirénou znížil na 2:3. Neftechimik sa v záverečnom tlaku snažil útočiť aj vo vlastnom oslabení, ale hostia pozornou defenzívou tesný náskok ustrážili aj pri viac ako minútovej hre súpera bez brankára a na konto si pripísali ďalšie víťazstvo.