KHL: Slovan predĺžil zmluvy s mladíkmi Hlinkom a Bačíkom

Na snímke zľava Ivan Švarný, brankár Barry Brust, Žiga Jeglič (všetci Slovan) a Arťom Ilienko (Lokomotiv) v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ v Bratislave 31. januára 2017. Uprostred s číslom 83 autor Michal Hlinka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. mája (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava predĺžil zmluvy s útočníkom Michalom Hlinkom a obrancom Patrikom Bačíkom.Dvadsaťtriročný Hlinka prišiel do tímu slovenského zástupcu v KHL pred uplynulou sezónou, v ktorej odohral 43 zápasov a zaznamenal jedenásť bodov (7+4), navyše v štatistikách plus/mínus bol najlepší hráč mužstva (+5).píše sa na oficiálnej stránke klubu.V ročníku 2016/17 stihol nastúpiť aj na 13 duelov Tipsport Ligy v drese materského klubu Dukla Trenčín, v ktorých si na konto pripísal tri góly a asistenciu. Má skúsenosti aj s juniorskou zámorskou súťažou WHL. S vedením Slovana sa dohodol na ročnom kontrakte s platnosťou do 30. apríla 2018.sa dohodli na novej dvojročnej zmluve so svojím odchovancom Bačíkom. Dvadsaťdvaročný obranca odohral dva zápasy v KHL už v sezóne 2015/16, v uplynulej nastúpil na 45 duelov a zaznamenal v nich tri body (1+2) a 26 trestných minút. Sezónu dokončil v MHC Martin, za ktorý odohral spolu s play off 24 stretnutí s bilanciou gól a päť asistencií. Bačík má na konte bronz z juniorských MS v roku 2015.Slovan má zatiaľ pod zmluvou brankára Barryho Brusta, obrancov Bačíka, Andreja Meszároša, Mateja Pokorného, Michala Sersena a útočníkov Hlinku, Denisa Pätoprstého, Borisa Sadeckého, Pavla Skalického a Andreja Šťastného.