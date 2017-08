KHL: Slovan prehral aj s Dinamom Moskva, z prvého tripu naprázdno

Na snímke striedačka Slovana. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dinamo Moskva - HC Slovan Bratislava 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 23. Tarasov (Boyd), 35. Markovin (Jefremov, Sidljarov), 40. Komarov, 58. Nikulin (Karsums) – 31. J. Mikúš (Štěpánek, Smoleňák), 60. Řepík (Barker, Smoleňák). Rozhodovali: Kislov, Ibatulin – Badyl, Ponamarenko (Rus.), vylúčení: 3:8 na 2 min. navyše Taimi 10 min. os. trest za napadnutie hlavy a krku, Štěpánek (obaja Slov.) 10 min. nešp. správ., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 4161 divákov.



Dinamo Moskva: Jerjomenko – Hietanen, D. Višněvskij, I. Nikulin, Solovjov, Korjagin, Kutejkin, Volkov – Tarasov, Boyd, Karsums – Podšendjalov, Dm. Kazionov, N. Komarov – Alexejev, Bitsadze, Brjukvin – Sidljarov, Jefremov, Markovin – Zlobin

HC Slovan Bratislava: Štěpánek - Ebert, Barker, Taimi, Švarný, Voráček, Hedera, Černý - Řepík, Viedenský, Kašpar - Buchtele, Genoway, Smoleňák - Skalický, Mikúš, Hrnka - Hecl, Sádecký, Sloboda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. augusta (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj v treťom zápase novej sezóny KHL. Na ľade Dinama Moskva podľahli domácemu tímu 2:4 a z prvého tohtosezónneho tripu po klziskách súperov sa vrátia bez zisku jediného bodu.Na gól Daniila Tarasova z 23. minúty ešte dokázal odpovedať Juraj Mikúš, ale domáci v ďalšom priebehu pridali tri góly a bez väčších problémov si postrážili víťazstvo. Presilovkový gól Michala Řepíka už prišiel neskoro."Belasí" odohrajú najbližší zápas v stredu 30. septembra na domácom ľade proti Dinamu Minsk.Slovanistom sa v prvej tretine podarilo eliminovať očakávaný nápor Dinama a súperovi veľa nedovolil. Prvá dvadsaťminútovka priniesla len minimum gólových príležitostí, pri ktorých si brankári zastali svoje miesta. Domáci boli blízko k otvoreniu skóre v 16. minúte, keď sa aj po presilovej hre udržali v útočnom pásme, ale Štěpánek v bránke Slovana si poradil.V druhej časti už začali padať góly. Najskôr mohol divákov šokovať Viedenský, ale svoju šancu v oslabení v 22. minúte nepremenil. Mohlo ho to mrzieť o to viac, že z následného protiútoku sa pred bránkou hostí presadil Tarasov - 1:0. Pri šanci Sidljarova v 28. minúte sa už zdalo, že Dinamo získa dvojgólový náskok, no útočník domácich síce obišiel bránku, ale puk do nej nedostal. V polovici druhej tretine sa Slovan dostal do viacerých šancí a v 31. minúte po krátkom úniku za obranu Dinama vyrovnal Juraj Mikúš - 1:1. Nerozhodný stav platil iba do 35. minúty, v ktorej obrana hostí neustrážila pred bránkou dorážajúceho Markovina - 2:1. Slovanisti neskladali zbrane, ale vietor z plachiet im vzal začiatok 40. minúte. V nej sa v oslabení dostali do nádejného protiútoku, nepremenili ho a následný únik premenil Komarov na tretí gól Dinama.V úvode tretej časti sa hralo najmä pred Štěpánkom, ktorému proti strele Tarasova v 25. minúte pomohla ľavá žŕdka. Ruský tím mal hernú prevahu, lepšie zvládal ofenzívne snahy "belasých" a dvojgólový náskok bránil aj vďaka neutíchajúcim ofenzívnym výpadom. V 50. minúte nepridal štvrtý gól Alexejev, keď pred odkrytou bránkou nezakončil ideálne. Nádej hostí na bodový zisk definitívne zhasla v 58. minúte, keď obranca Dinama Nikulin využil presilovú hru - 4:1. Konečnú podobu výsledku dal Řepík, ktorý strelou spomedzi kruhov využil presilovku.