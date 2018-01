KHL: Slovan prehral na ľade Nižnekamsku, rozhodla druhá tretina

Na snímke striedačka Slovana, vpravo v pozadí tréner tímu Eduard Zankovec a vľavo jeho asistent Róbert Petrovický počas hokejového stretnutia KHL Slovan Bratislava - Admiral Vladivostok 28. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - sumár:



Neftechimik Nižnekamsk - HC Slovan Bratislava 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Góly: 17. Hanzl (Gustafsson, Filatov), 25. Hanzl (Sexton, Filatov), 31. Porjadin (Bryncev, Kulikov), 33. Avcin (Bikmullin), 47. Filatov (Sexton) - 51. Hrnka (Despres, Genoway). Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3740 divákov.



zostavy:



Neftechimik Nižnekamsk: Makarov - Piganovič, Gustafsson, Bryncev, Ogurcov, Šaripzjanov, Volgin, Fazylzianov - Filatov, Hanzl, Sexton - Everberg, Jeglič, Chajrullin - Bikmullin, Jakimov, Avcin - Porjadin, Kulikov, Arkalov



Slovan Bratislava: Sedláček (33. Štěpánek) - Meszároš, Sersen, Després, Bačik, Voráček, Černý, Hedera - Řepík, Boychuk, Mikúš - Garbutt, Hrnka, Genoway - Skalický, Šťastný, Sloboda - Réway, Šerbatov, Hecl - Sádecký

Nižnekamsk 23. januára (TASR) - Hráči HC Slovan Bratislava prehrali v utorňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Neftechimiku Nižnekamsk 1:5. O osude stretnutia rozhodla druhá tretina, v ktorej hostia inkasovali tri góly.Zverenci Eduarda Zankovca majú za sebou štvrtý duel zo šesťzápasovej série na klziskách súperov. V tabuľke Západnej konferenci im patrí dvanásta priečka, Nižnekamsk má istý postup do play off na "východe".Slovan bude najbližšie hrať vo štvrok na ľade bieloruského Dinama Minsk.V bránke Slovana dostal prednosť Sedláček, ktorý v minulom zápase vystriedal Štěpánka približne v polovici duelu. Hneď v úvode prežili hostia bez inkasovaného gólu oslabenie o dvoch hráčov po vylúčeniach Bačíka a Garbutta. Na prvú prestávku však napriek tomu išli za nepriaznivého stavu po tom, ako v 17. minúte otvoril skóre Hanzl.Ten istý hráč zdvojnásobil v 25. minúte náskok domácich. Druhé dejstvo sa "belasým" stalo osudným rovnako ako v nedeľu v Ufe (3:5). Aj teraz v ňom inkasovali trikrát, strelecky sa presadili ešte Porjadin a Avcin. Jeho gól vyhnal z bránky Sedláčka, ktorý si tak so Štěpánkom vymenil úlohy z predchádzajúceho súboja.Šance Slovana na zdramatizovanie vývoja definitívne pochoval v 47. minúte Filatov v presilovej hre. Hosťom sa podarilo iba kozmeticky skorigovať výsledok, keď Hrnka v 51. minúte zužitkoval presilovku a strelil aspoň čestný zásah. V zostávajúcom čase sa už iba dohrávalo za rozhodnutého stavu.