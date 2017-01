KHL: Slovan prerušil víťaznú šnúru, zdolala ho Červená hviezda

Na archívnej snímke kanadský brankár Slovana Barry Brust. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - základná časť:



Červená hviezda Kchun-lun - Slovan Bratislava 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 18. Collins (Järvinen, Mäntylä), 58. Ponikarovskij (Bellemore, Marcinko). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Kislov – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), vylúčenia: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



zostavy:



Červená hviezda Kchun-lun: Karhunen - Mäntylä, Järvinen, Bellemore, Jalasvaara, Viklund, Ying – Rau, Collins, Videll – Wärn, Marcinko, Ponikarovskij – Bakoš, Sallinen, Yuen – J. Aľševskij, Pereskokov, Fleury



Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Starosta, Bačík, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Chipchura, Jeglič, Musatov - Šťastný, Lušňák, Skalický – Vopelka, Šiška, Petráš



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 26. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava ukončili sériu siedmich víťazstiev v Kontinentálnej hokejovej lige. Vo štvrtkovom súboji prehrali na ľade Červenej hviezdy Kchun-lun 0:2 a v tabuľke Západnej konferencie tak zostávajú na desiatom mieste. V boji o play off strácajú dva body na ôsmy HK Soči, ktorý však odohral o zápas menej."Belasí" odohrali smoliarsky zápas, v ktorom dokázali v niekoľkých pasážach silno zatlačiť súpera, no nevyužili ani jednu z množstva šancí. Skóre otvoril na konci prvej tretiny v presilovke o dvoch hráčov Sean Collins, výsledok spečatil v 58. minúte Alexej Ponikarovskij po asistencii slovenského útočníka Tomáša Marcinka. Čisté konto vychytal bývalý brankár Slovana Tomi Karhunen, ktorý zlikvidoval všetkých 29 striel hostí.Zverenci českého trénera Miloša Říhu zakončia ďalekovýchodný výjazd v sobotu 28. januára (8.00 SEČ), keď sa predstavia na klzisku Admiralu Vladivostok.Slovan mal v riedko zaplnenom Športovom centre v Pekingu v prvom dejstve herne navrch, vzadu hral pozorne a vpredu aktívne, brankár hostí Brust tak nemal veľa práce. V 10. min. mohol otvoriť skóre nepokrytý Lušňák, ale veľkú šancu zahodil. Rovnako zostali nevyužité aj dve presilovky hostí. Hráči Červenej hviezdy v závere tretiny ožili, vypýtali si dva fauly a v presilovke o dvoch hráčov otvorili skóre. Po delovke Mäntyläho voľný Rau ešte z dorážky nezakončil, ale Collins už áno - 1:0. Následne odvrátil druhý gól Brust, ktorý vynikajúco zakročil proti Jalasvaarovi.Gól dodal domácim sily a tí prebrali taktovku zápasu. Náskok mohli zvýšiť Bakoš a Rau, v oboch prípadoch podržal hostí pozorný Brust. Slovanisti hrali jednoducho, snažili sa rýchlo kombinovať a často strieľať. V koncovke sa im však nedarilo, Kundrátkovu strelu zneškodnil bývalý brankár Slovana Karhunen, ktorý následne nedovolil skórovať ani Lušňákovi."Belasí" v úvode tretej časti zvýšili útočné úsilie a v presilovke si vypracovali intenzívny tlak. Po góle volala strela Taffea i dorážka Chipchuru, no Karhunen odolal a stále si držal čisté konto. Slovan pokračoval v dobýjaní "Čínskeho múru". Domáci sa zamerali na vykrývanie stredného pásma a čakali na prípadné brejky. Z jedného mohol skórovať Fleury, ktorý opečiatkoval žŕdku Brustovej bránky. V 57. min neuspeli v nájazde Collins s Videllom, o minútu neskôr už ale výstavne trafil Ponikarovskij a spečatil tak triumf Červenej hviezdy.