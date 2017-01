KHL: Slovan si poradili s kazašským Barysom Astana

Na snímke zľava brankár Kevin Poulin (Barys Astana) a Andrej Šťastný (HC Slovan) počas stretnutia hokejovej KHL medzi HC Slovan Bratislava - Barys Astana 13. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Slovan Bratislava - Barys Astana 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Góly: 28. Taffe (Sersen, Kundrátek), 29. Lušňák (Bačík), 39. Plastino (Švarný, Chipchura), 54. Chipchura (Musatov) - 48. Bochenski (Dallman, Boyd). Rozhodovali: Beľajev, Rogačiov - Gordenko, Tomilov (všetci Rus.), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 9566 divákov



zostavy:

Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Jeglič - Chipchura, Surový, Musatov – Šťastný, Lušňák, Skalický - Vopelka, Halama, Hlinka



Barys Astana: Poulin – Semjonov, Dallman, Šalapov, Barker, Savčenko, Lipin, Trjasunov – Bochenski, Boyd, Dawes – Shinnimin, St. Pierre, Michailis – Chuďakov, Kučin, Puškarjov – Belgibajev, Trivino, Paňukov

Na snímke zľava brankár Barry Brust (HC Slovan) a Jegov Šalapov (Barys Astana) počas stretnutia hokejovej KHL medzi HC Slovan Bratislava - Barys Astana 13. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 13. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom domácom zápase KHL, keď si poradili s kazašským Barysom Astana 4:1 a dosiahli tretí triumf v sérii. "Belasí" figurujú na 10. priečke tabuľky Západnej konferencie so 66 bodmi, ôsmy Jokerit Helsinki ich má na konte o osem viac.Zverenci trénera Miloš Říhu odohrajú posledný duel desaťzápasovej domácej šnúry v nedeľu 15. januára o 17.30 h proti Jugre Chanty-Mansijsk. Následne ich čaká päť stretnutí na klziskách súperov.Slovan nastúpil na duel bez dvojice zranených hráčov útočníka Václava Nedorosta a obrancu Mareka Ďalogu, ktorí vypadli po nešetrných zákrokoch v predchádzajúcom stretnutí s Avtomobilistom Jekaterinburg. Prvý menovaný má silný otras mozgu, druhý zlomeninu ruky a v prebiehajúcej sezóne si už nezahrá. Na striedačke chýbal pre trest z rovnakého duelu tréner Miloš Říha.Úvod zápasu bol z oboch strán opatrnejší. Prvú vážnejšiu príležitosť mal Slovan, keď Poulina otestoval strelou švihom Taffe. Americký útočník sa pokúsil prekvapiť brankára hostí aj v 7. minúte, ale ten si dal na jeho strelu z ľavého kruhu pozor. Na druhej strane bol aktívny najmä elitný útok, k nebezpečným strelám sa dostali aj Puškarjov a Shinnimin, ale aj Brust v domácej bránke si po prvej tretine udržal čisté konto.Slovan vstúpil do druhej tretiny veľkým náporom a už po niekoľkých sekundách mohol ísť do vedenia. Taffe prihral v prečíslení Jegličovi, ale Poulin ešte odolal. V 28. minúte si poradil aj s pokusom Chipchuru, no pri zákroku podrazil domáceho útočníka a dostal dve minúty. Slovan vôbec prvú presilovku v zápase premenil na úvodný gól, keď sa z pravého kruhu presadil aktívny Taffe - 1:0. O 34 sekúnd neskôr viedli "belasí" už 2:0. Z podobnej pozície, no z ľavej strany prestrelil brankára Lušňák. Barys mal k dispozícii krátku presilovku o dvoch hráčov, ale nevyužil ju a keďže následne išiel na trestnú aj Dawes, hralo sa 4 na 4. Tretí úder Slovana prišiel v 39. minúte, keď si Plastino potiahol puk popri pravom mantineli a tvrdou strelou prekonal Poulina, ktorý mal zakrytý výhľad - 3:0.Slovan držal trojgólový náskok do 48. minúty. Barys sa dokázal presadiť pri vylúčení Jegliča za hákovanie, keď Brust neudržal puk medzi betónmi, Boyd ho posunul Bochenskému a ten upravil na 3:1. Hostia v treťom dejstve zvýšili aktivitu a neustále sa snažili dobiedzať pred bránkou súpera. Veľkú šancu mal Dawes, ktorý išiel sám na Brusta, ale ten si poradil. Slovan definitívne zlomil odpor súpera v 54. minúte, keď sa zblízka presadil Chipchura - 4:1.