KHL štartuje 10. ročník. Bratislavský Slovan nastúpi už šiestykrát

Moskva 20. augusta (TASR) - Tradičným duelom o Pohár otvorenia odštartuje v pondelok desiaty ročník Kontinentálnej hokejovej ligy, keď sa na ľade obhajcu Gagarinovho pohára SKA Petrohrad predstaví CSKA Moskva. V novej sezóne bude štartovať 27 tímov, o dva menej ako v tej predošlej, keďže Metallurg Novokuzneck a Medveščak Záhreb nedokázali splniť potrebné požiadavky a vedenie ich štart neodobrilo. Opäť však nebude chýbať slovenský zástupca. Bratislavský Slovan vstupuje už do svojej šiestej sezóny.Nový ročník KHL odštartuje o deň skôr ako predošlý. Už 21. augusta sa SKA a CSKA stretnú v tradičnom otváracom súboji, v ktorom si to rozdajú o prvú sezónnu trofej venovanú obetiam leteckej katastrofy Lokomotivu Jaroslavľ, medzi ktorými bol aj slovenský reprezentant Pavol Demitra. Na štarte sa predstaví 27 tímov rozdelených do dvoch konferencií a štyroch divízií. Na Západe sú to Tarasovova a Bobrovova divízia, na východe Charlamovova a Černyševova. Slovan sa tradične predstaví v Bobrovovej, v ktorej mu budú konkurovať Dinamo Minsk, Dinamo Riga, Jokerit Helsinki, SKA Petrohrad a Spartak Moskva. Vypadol z nej chorvátsky Medveščak.Základná časť vyvrcholí 1. marca 2018, o dva dni neskôr sú na programe prvé zápasy play off. Víťaz Gagarinovho pohára bude známy najneskôr 26. apríla.Každý z účastníkov odohrá v základnej časti dokopy 56 zápasov. Rozpis stretnutí zohľadňuje asociačné termíny Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v novembri a decembri. Súťaž od 24. januára do 25. februára prerušia pre prípravné zápasy a duely hokejového turnaja zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu. Od 12. do 15. januára 2018 je naplánovaná prestávka pre Zápas hviezd KHL, ktorý sa uskutoční v kazašskej Astane.KHL zohľadnila pri tvorbe kalendára aj program v jednotlivých halách, napríklad Slovan Bratislava nebude hrať domáce zápasy od 29. novembra do 11. decembra 2017, keďže v danom termíne budú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu prebiehať florbalové majstrovstvá sveta žien.Nerátajúc hokejistov, ktorí odohrajú nastávajúci ročník za Slovan Bratislava, sa v ďalších tímoch KHL predstavia iba štyria Slováci. Obranca Michal Čajkovský bude rovnako ako vlani obliekať dres Avtomobilistu Jekaterinburg, v čínskom klube Červená hviezda Kchun-lun si zahrá ďalší bek Marek Ďaloga, ktorý tam prestúpil zo Slovana. Do KHL sa zo Švédska vrátil reprezentačný brankár Július Hudáček, po nevydarenej anabáze v Sibiri Novosibirsk v sezóne 2013/14 vyskúša šťastie v Severstale Čerepovec. Posledným do partie je zadák Martin Štajnoch, ktorý zamieril z Hradca Králové do Jugry Chanty-Mansijsk. Aj keď sa mimo Slovana predstavia v KHL iba štyria Slováci, je to nárast oproti uplynulej sezóne. Tú odštartovali ako legionári len Tomáš Marcinko a Martin Bakoš v drese vtedajšieho nováčika Kchun-lunu. Obaja sa však po sezóne vrátili do českej extraligy, Bakoš do Liberca a Marcinko do Třinca.Hlavní favoriti v boji o Gagarinov pohár by mali byť rovnakí ako v predchádzajúcej sezóne. Na čele je obhajca trofej SKA Petrohrad s hviezdnou súpiskou, ktorej dominujú veteráni NHL Pavel Dacjuk a Iľja Kovaľčuk. Popri nich má SKA k dispozícii aj Sergeja Širokova, Viktora Tichonova či Sergeja Plotnikova. Naopak, klub opustili hviezdny krídelník Jevgenij Dadonov, ktorý zamieril do Floridy Panthers, a Vadim Šipačov. Tridsaťročný center sa dohodol na dvojročnej zmluve s nováčikom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. SKA sa na nový ročník naladilo víťazstvom 3:0 nad európskym výberom Kanady.povedal tréner SKA Oleg Znarok.Na západe by mal mať najväčšiu konkurenciu v podobe tímov CSKA Moskva a Lokomotiv Jaroslavľ. Armádny klub z hlavného mesta získal v uplynulom ročníku pohár pre víťaza základnej časti, no vo štvrťfinále play off ho vyradil práve Lokomotiv. Ten následne prehral so SKA. Na východe sa medzi favoritov na celkový triumf radí víťaz spred dvoch rokov a vlaňajší neúspešný finalista Metallurg Magnitogorsk. "Oceliari" sa už nemôžu oprieť o "smrtiace" útočné trio Danis Zaripov, Jan Kovář, Sergej Mozjakin. Prvý menovaný totiž z klubu odišiel do konkurenčnej Kazane a následne dostal dopingový trest do mája 2019, čiže v KHL si nezahrá. Niekoľkonásobný najlepší a najproduktívnejší hráč súťaže Mozjakin i Kovář však v klube ostali a ten môže pomýšľať na najvyššie priečky. Tradične silné by mali byť aj Barys Astana, AK Bars Kazaň, Avangard Omsk.Pred novou sezónou zamierili do KHL viaceré zaujímavé mená. Ďalší ašpirant na popredné priečky Dinamo Moskva sa bude spoliehať na švédskeho brankára Jhonasa Enrotha, ktorý prišiel po niekoľkoročnom pôsobení v NHL a mal by byť oporou medzi tromi žŕdkami. Na konte má zlato z MS 2013, kde ho vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja, a striebro zo ZOH 2014, i keď nechytal ani jeden zápas. Do Ruska sa po šestnástich sezónach v Montreale vrátil obranca Andrej Markov. Tridsaťosemročný bek podpísal dvojročný kontrakt s AK Bars Kazaň. Jeho prioritou bolo zotrvanie vo farbách Canadiens aj na sedemnásty ročník, keď sa však táto možnosť nezrealizovala, rozhodol sa vrátiť do rodnej krajiny. Získal tým šancu zúčastniť sa na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu v Kórejskej republike, ktoré sa uskutočnia bez hráčov zámorskej profiligy.CSKA Moskva zase získala do svojho kádra talentovaného zadáka Alexeja Marčenka, ktorý odohral 127 zápasov v NHL v dresoch Detroitu a Toronta.povedal dvadsaťpäťročný odchovanec CSKA pre klubovú stránku. Omsk posilnil švédsky útočník Dennis Everberg, ktorý pôsobil v zámorí v Colorade a uplynulú sezónu vo Växjö. Na konte má zlato z tohtoročných MS v Kolíne. Skvelý nákup sa podaril Avtomobilistu, keď získal kanadského krídelníka a dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára s LA Dwighta Kinga.Základná časť sezóny 2017/2018 bude mať 145 hracích dní. Po nej bude nasledovať play off, v ktorom sa predstaví tradične osem najlepších tímov z jednej aj druhej konferencie. Vyraďovačka sa začne 3. a 4. marca pre Západnú, respektíve Východnú konferenciu. Hrá sa tradične na štyri víťazné stretnutia. Víťaz Gagarinovho pohára bude známy najneskôr 26. apríla, keď je na programe prípadné siedme finále.Hokejisti Slovana Bratislava vstúpia do svojej šiestej sezóny trojzápasovým výjazdom na klziskách súperov. Prvý duel základnej časti ich čaká v stredu 23. augusta na ľade obhajcu trofeje SKA Petrohrad. Nasledujú stretnutia s Lokomotivom Jaroslavľ a Dinamom Moskva. Prvý domáci duel odohrajú "belasí" v stredu 30. augusta proti Dinamu Minsk. Nasledujú ďalšie štyri domáce zápasy so Sibirom Novosibirsk, Jugrou Chanty-Mansijsk, Avangardom Omsk a Neftechimikom Nižnekamsk. Druhý trip v sezóne prisúdil Slovanu mužstvá z ďalekého východu. Slovanisti od 11. do 15. septembra zohrajú zápasy s Admiralom Vladivostok, Červenou hviezdou Kchun-lun a Amurom Chabarovsk. "Belasých" čaká dokopy deväť tripov, pričom dva budú mať až päť stretnutí za sebou. Najskôr na začiatku decembra a tiež v januári pred olympijskou prestávkou. Naopak, šesťzápasová domáca séria čaká zverencov Miloša Říhu na prelome septembra a októbra. Slovan odohrá posledný zápas základnej časti doma s Dinamom Minsk.Bratislavskému zástupcovi sa príliš nevydarila príprava na sezónu, keď mal problémy so zostavením kádra a z desiatich duelov vyhral iba dva, aj to až po nájazdoch. V generálke nestačili "belasí" na úradujúceho slovenského majstra Banskú Bystricu 2:5.