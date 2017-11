KHL: Súťaž možno nepovolí štartovať svojim hráčom na ZOH 2018

Dmitrij Černyšenko Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 4. novembra (TASR) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) uvažuje o možnosti nepovoliť svojim hráčom účasť na ZOH v Pjongčangu. Bola by to forma protestu proti prebiehajúcemu vyšetrovaniu ruských športovcov podozrivých z dopingu.V kluboch KHL pôsobí veľa hráčov, ktorí by mohli na ZOH 2018 reprezentovať Rusko, Kanadu, USA či rôzne európske krajiny. Prezident súťaže Dmitrij Černyšenko vyhlásil, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV)keď pokračuje v neustálom vyšetrovaní ruských športovcov podozrivých z dopingu v období ZOH 2014 v Soči.Černyšenko sa odvolal na neúčasť hráčov NHL v Pjongčangu.citovala šéfa KHL agentúra AP.