KHL: Zápas Kchun-lunu s Čeľabinskom odložili, nový termín určia neskôr

Moskva 2. októbra (TASR) - Pondelňajší zápas Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Červená hviezda Kchun-lun - Traktor Čeľabinsk odložili, náhradný termín zatiaľ nie je známy.Predstavitelia čínskeho klubu najskôr požiadali vedenie KHL, aby schválila preloženie jeho najbližších troch domácich zápasov na klziská súperov. Dôvodom bolo konanie zjazdu komunistickej strany Číny v hale, kde ČH hráva svoje domáce zápasy. V pondelok sa tak namiesto Šanghaja mala ČH predstaviť v Čeľabinsku a Traktor na tento zápas predal aj väčšinu vstupeniek. Neskôr však Kchun-lun oznámil, že by mal všetky zápasy odohrať doma, keďže zjazd preložili do iného mesta. Na to však klub z Čeľabinska už nedokázal zareagovať.uviedol prezident ruského klubu Ivan Seničev.