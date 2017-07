KHL: Zaripov dopoval a dostal zákaz činnosti na dva roky

Rus Danis Zaripov, vľavo v súboji so Švajčiarom Robinom Grossmannom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. júla (TASR) - Ruský hokejový útočník Danis Zaripov dostal zákaz činnosti na dva roky za pozitívny dopingový nález. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) to uviedlo v tlačovej správe pre portál championat.com.Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) informovala predstaviteľov KHL, že vo vzorke Zaripova sa našli látky, ktoré patria do tried S6.b (stimulátory) a S5 (diuretiká a maskujúce činidlá).Zaripov nesmie hrať do mája 2019. Tridsaťšesťročný trojnásobný majster sveta odohral v KHL 603 zápasov s bilanciou 254 gólov 311 asistencií. Uplynulé štyri sezóny absolvoval v drese Metallurgu Magnitogorsk, pred začiatkom nového ročníka prestúpil do Ak Bars Kazaň, kde už v minulosti pôsobil. S oboma klubmi získal dvakrát Gagarinov pohár.Podľa ruského webu championat.com by nemal byť Zaripov jediným ruským hokejistom, ktorému hrozí zastavenie činnosti pre doping.