Kia Motors Slovakia ponúka študentom štipendijný program

Na snímke montážna hala výrobného závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Teplička nad Váhom 26. októbra (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia ponúka v školskom roku 2017/2018 študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Jozef Bačé.Pripomenul, že minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stredných škôl a dvaja vysokoškoláci.uviedol Bačé.Absolventom štipendijného programu spoločnosti Kia je aj zamestnanec v hale na výrobu motorov Peter Kubjatko.podotkol Kubjatko.Študentom strojníctva, technického smeru prípadne mechatroniky stačí podľa hovorcu automobilky vyplniť prihlášku a poslať životopis najneskôr do 10. novembra.dodal Bačé.Od školského roka 2011/2012 sa do štipendijného programu v závode Kia Motors Slovakia zapojilo 66 stredoškolských a vysokoškolských študentov.uzavrel Bačé.