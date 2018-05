Kia spustila sériovú výrobu tretej generácie modelu Ceed

Na archívnej snímke zamestnanci v montážnej hale automobilky Kia v Tepličke nad Váhom.. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Teplička nad Váhom 2. mája (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia spustila v stredu v Tepličke nad Váhom sériovú výrobu tretej generácie modelu Ceed. Prvá sa do výroby dostala päťdverová hatchback verzia, o tri mesiace bude nasledovať aj predĺžené kombi – Sportswagon. Na tlačovej konferencii o tom informoval hovorca spoločnosti Jozef Bačé.povedal prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Dae Sik Kim.Podľa hovorcu automobilky znamená spustenie výroby tretej generácie päťdverového hatchbacku zároveň ukončenie produkcie rovnakého typu modelu cee‘d druhej generácie a o necelé tri mesiace aj kombi variant Sportswagon.doplnil Bačé.Hovorca automobilky podotkol, že v súvislosti so spustením výroby nového modelu Ceed inovovali výrobné linky, ale aj zapojili zamestnancov do tréningového programu v Kórei.dodal Bačé.Päťdverový hatchback si podľa neho vyžiadal 64 nových lisovacích foriem, verzia Sportswagon ďalších 25.uzavrel hovorca automobilky.Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia cee’d v dvoch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, športovo-úžitkový Kia Sportage a rodinné MPV Kia Venga. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako tri milióny vozidiel a vyše 4,5 milióna motorov.