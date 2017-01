Kickbox: Možnému nevyšiel zápas na Glory 37, prehral s Dinizom

Slovenský kickboxer Tomáš Možný/Ilustračné foto. Foto: glorykickboxing.com Foto: glorykickboxing.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 21. januára (TASR) - Slovenský profesionálny kickboxer Tomáš Možný prehral v noci na sobotu na turnaji Glory 37 v Los Angeles s Jhonatom Dinizom. V zápase ťažkých váh držal so skúseným Brazílčanom krok, ten ho však raz poslal do počítania a aj preto mu napokon podľahol na body jednomyseľným verdiktom rozhodcov.Dvadsaťpäťročný Košičan vstúpil do duelu nebojácne, využívajúc výškovú i váhovú prevahu (202 cm, 113 kg oproti 192 cm, 103 kg). Brazílčana trafil tvrdým kolenom aj highkickom, ten sa mu však v závere prvého kola dostal na telo, trafil hlavu a Možného poslal k zemi. Ďalšie dve kolá priniesli vyrovnaný boj, v ktorom však už Slovák nedokázal dohnať bodovú stratu z úvodu a zopakovať tak úspešný obrat ako pri svojej premiére v seriáli prestížnych turnajov Glory. Vlani v apríli bol v dánskej Kodani taktiež počítaný v prvom kole, vtedy si však napokon poradil s Turkom Cihadom Kepenekom na body po extra kole.Možný po prehre športovo vyzdvihol kvality súpera, pre ktorého to bolo už šieste vystúpenie na Glory (bilancia 3 víťazstvá, 3 prehry).uviedol minuloročný majster Európy organizácie WKN na svojom facebookovom profile.