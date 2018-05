Kim chce stretnutie s Trumpom a denuklearizáciu, tvrdí Mun

Na snímke Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa chce stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a je za úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova. Oznámil to v nedeľu juhokórejský prezident Mun Če-in, informovala agentúra AP.vyhlásil Mun Če-in na tlačovej konferencii. Citovala ho agentúra Jonhap.V približne rovnakom čase sa k záležitosti vyjadril aj Trump. Podľa AP uviedol, že rokovania o možnom summite s KimomŠéf Bieleho domu povedal, že konanie summitu 12. júna v Singapure je ešte stále predmetom zvažovania. Podľa jeho slov existujea denuklearizácia Kórejského polostrova by bolaPoznamenal, že rokovania medzi Kim Čong-unom a Mun Če-inomNajvyšší predstavitelia Severnej a Južnej Kórey uskutočnili v sobotu ďalšie stretnutie v pohraničnej dedine Pchanmundžom, aby prerokovali zrušený severokórejsko-americký summit.Ako informovala v nedeľu Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA), obaja lídri sa na schôdzke dohodli, že Severná Kórea a Južná Kórea uskutočnia 1. júna rozhovory na vysokej úrovni. Kim sa taktiež poďakoval Munovi za jeho úsilie pri organizovaní aktuálne zrušeného summitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, vyjadrujúc svojupre uskutočnenie týchtorozhovorov, dodala KCNA.Kim Čong-un a Mun Če-in sa zišli v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami v čase od 15.00 do 17.00 h miestneho času (08.00-10.00 h SELČ).uviedol podľa agentúry Jonhap tlačový tajomník juhokórejského prezidenta, pričom spomenul deklaráciu prijatú na predošlom stretnutí Kima s Munom.Lídri Severnej a Južnej Kórey sa stretli v pohraničnej dedine Pchanmundžom aj takmer presne pred mesiacom, keď ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.Nasledovať malo historické stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, naplánované na 12. júna v Singapure, samotný Trump ho však tento týždeň prekvapujúco zrušil s poukázaním na prejavyzo strany Pchjonghangu.Krátko po písomnom oznámení svojho rozhodnutia Trump pripustil, že summit s Kimom sa možno predsa len uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikneSeverná Kórea medzitým oznámila, že je stále ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi.