Kim Čong-un bude "o niečo dlhšie" sledovať kroky Spojených štátov

Pchjongjang/Washington 15. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval v pondelok Spojené štáty na okamžité ukončenie "arogantných provokácií" a vznášania "jednostranných požiadaviek". Počas návštevy veliteľstva raketových síl zopakoval, že je pripravený zaútočiť na ostrov Guam, ktorý je zámorským územím USA v západnej časti Tichého oceánu, informovala v noci nadnes severokórejská agentúra KCNA.USA podľa Kim Čong-una už teraz cítia "povraz okolo krku" za svoje "nezodpovedné rinčanie zbraňami". Washingtonu odporučil, aby vzhľadom na napätú situáciu na Kórejskom polostrove "s čistou hlavou zvážil prípadné zisky alebo straty".Zabrániť vojne na Kórejskom polostrove sa dá tak, že Američania najprv predložia "náležitú alternatívu" a potom prikročia k činom, konštatoval Kim Čong-un.Špičky severokórejskej armády v pondelok informovali Kim Čong-una o stave plánu raketového úderu na ostrov Guam. Príkaz na jeho realizáciu ešte nevydal, zatiaľ bude ešte "o niečo dlhšie" sledovať kroky Spojených štátov, citovala Kima agentúra KCNA.Severná Kórea minulý týždeň oznámila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam, kde majú USA vojenskú základňu. Podľa nej ide o reakciu na nedávny test americkej medzikontinentálnej balistickej rakety.Americký minister obrany Jim Mattis v pondelok opäť varoval Pchjongjang, aby nerozpútal vojnu proti jeho krajine.citovala šéfa Pentagónu agentúra Reuters.Ak severokórejská raketa zasiahne americké územie, napríklad tichomorský ostrov Guam, "potom sa to začne", vyhlásil Mattis, pričom použil výraz "Game on". Ak by rakety dopadli do vôd okolo Guamu, rozhodnutie je na prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Mattis povedal, že presné predpovede v súčasnej dobe nie sú z dôvodu rýchlo sa meniacej situácie možné, konkretizovať ich však nechcel.Televízia CNN v pondelok s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany informovala, že americké špionážne družice zaznamenali presun mobilného raketometu schopného odpáliť balistickú raketu stredného doletu, čo môže naznačovať, že KĽDR sa chystá na ďalší štart. Podľa však v tejto chvíli nie je pravdepodobné, že by presun priamo súvisel s hrozbou Severnej Kórey voči Guamu.Iní americkí predstavitelia CNN povedali, že Severná Kórea často presúva rakety a príslušné vybavenie, ale to nemusí nevyhnutne znamenať bezprostredné vypustenie rakety.