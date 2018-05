Kim Čong-un je opäť možno na návšteve Číny, uvádza agentúra Jonhap

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 8. mája (TASR) - Šíria sa špekulácie, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa opäť vrátil do Číny na konzultácie so svojím tradičným spojencom pred nadchádzajúcim summitom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom v utorok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na svoje zdroje.Podľa nich severokórejské lietadlo s vysokopostaveným predstaviteľom Pchjongjangu pristálo v pondelok v meste Ta-lien na severovýchode Číny - deň pred tým, ako mal čínsky prezident Si Ťin-pching v pláne zúčastniť sa na ceremónii pri príležitosti testovacej operácie čínskej lietadlovej lode.Ak by sa potvrdilo, že na palube lietadla bol Kim Čong-un, išlo by o jeho druhú známu návštevu Číny od marca tohto roka.uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí na pravidelnom brífingu. Podobná reakcia zaznela v súvislosťami so špekuláciami počas Kimovej marcovej návštevy. Tú vláda potvrdila až na druhý deň, keď sa severokórejský líder vrátil vlakom do Pchjongjangu.Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí sa snaží overiť situáciu a zatiaľ nemôže nič potvrdiť,Kim Čong-un už koncom marca neočakávane navštívil Peking, kde sa stretol so Si Ťin-pchingom. Analytici túto návštevu vnímali ako signál otepľovania v tradične blízkych vzťahoch Číny a Severnej Kórey, ktoré sa zhoršili v súvislosti so severokórejským raketovým a jadrovým programom a uplatňovaním hospodárskych sankcií OSN voči KĽDR zo strany Číny.