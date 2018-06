Kim Čong-un sa poďakoval singapurskému premiérovi za prípravu summitu

Severokórejský vodca Kim Čong-un so singapurským premiérom Lee Hsienom Loongom v prezidentskom paláci 10. júna 2018, v Singapore. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 10. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v nedeľu stretol so singapurským premiérom Lee Hsien Loongom a poďakoval mu za usporiadanie summitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Informovali o tom agentúry AP a DPA.povedal dobre naladený Kim cez prekladateľa na audiencii v paláci Istana, sídle singapurského prezidenta.Lee Hsien Loong mu na oplátku poďakoval za možnosť, že môžu toto stretnutie s prezidentom Trumpom hostiť. Pôjde vôbec o prvú schôdzku úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.Za úspech nadchádzajúceho summitu sa v nedeľu na vatikánskom Námestí sv. Petra pomodlil pápež František spoločne s tisíckami veriacich. František vyjadril nádej, že stretnutie severokórejského vodcu a amerického prezidenta v SingapureAmerický prezident Donald Trump by mal do Singapuru pricestovať v nedeľu priamo z kanadského Québecu, kde sa zúčastnil summitu krajín G7.Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.