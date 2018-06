Kim Čong-un sa pred summitom vybral na večernú prehliadku Singapuru

Severokórejský líder Kim Čong-un (uprostred) a jeho ochranka si prezerajú Singapur v pondelok 11. júna 2018, v predvečer summitu medzi Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 11. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un opustil v pondelok neskoro večer luxusný hotel v Singapure a za prísnych bezpečnostných opatrení sa vybral na prehliadku mesta, niekoľko hodín pred historickým summitom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.Singapurský minister zahraničných vecí Vivian Balakrišnan uviedol, že Kim išiel najprv do Kvetinového dómu v Záhradách pri zálive. Má si prezrieť tie najpopulárnejšie miesta a atrakcie v Singapure. Balakrišnan zverejnil na Facebooku aj fotografiu zachytávajúcu jeho a Kima v Kvetinovom dóme.Juhokórejské médiá priniesli správu, že Kim išiel na prehliadku Singapuru so sestrou Kim Jo-džong a s ďalšími vplyvnými delegátmi. Sprevádzali ich bezpečnostné hliadky na motocykloch s blikajúcimi svetlami.Na záberoch spravodajskej televíznej stanice Channel NewsAsia bolo vidieť, ako sa pohybovali tichými uličkami tohto mestského štátu a potom dorazili do záhrad na nábreží zálivu.Severokórejský vodca, ktorého nebolo vidieť na verejnosti od jeho nedeľného príchodu z Pchjongjangu do Singapuru, sa má podľa očakávania zastaviť aj v Marina Bay Sands, turistickom stredisku s najdrahším kasínom na svete, a pozrieť si tam SkyPark, teda park na streche stavby. Do prehliadky mu zaradili aj Esplanade, umelecké centrum s koncertnou sieňou a divadlom.Kim je ubytovaný v luxusnom hoteli St Regis neďaleko slávnej, 2,2 kilometra dlhej ulice Orchard Road.Od nedeľného stretnutia so singapurským premiérom Lee Hsien Loongom nemal Kim v pláne žiadne aktivity.Záhrady pri zálive je cenami ovenčený prírodný park, kde je predstavené záhradnícke umenie od oblastí okolo Stredozemného mora až po tropické regióny. A práve tam sa nachádza aj najväčšia kvetinová kupola na svete.Kim sa na historickom summite v Singapure stretne s Trumpom v utorok; obaja lídri sa vo dvojici budú sústreďovať na diskusie o budúcnosti severokórejského jadrového programu.Pôjde o vôbec prvý summit úradujúceho prezidenta USA a severokórejského vodcu.