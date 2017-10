Kim Čong-un sa ukázal s manželkou, boli v továrni na kozmetiku

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 30. októbra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v nedeľu nezvyčajne objavil na verejnosti so svojou manželkou Ri Sol-ču. Navštívili spolu zrekonštruovanú továreň na výrobu kozmetiky v Pchjongjangu. S odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA o tom informovali západné médiá.Tú istú fabriku navštívil pred 14 rokmi aj otec súčasného najvyššieho predstaviteľa KĽDR Kim Čong-il, pripomenula britská televízia BBC.Počas návštevy, ktorú vysielali severokórejské médiá, Kim podľa KCNA vyjadrils fabrikou, a to nielen so samotnými výrobkami, ale aj ich dizajnom.Ri vo februári porodila Kimovi tretie dieťa. Informovali o tom juhokórejské médiá v auguste. O tehotenstve Kimovej manželky sa špekulovalo dlhšie po tom, čo sa niekoľko mesiacov neobjavila na verejnosti. O prvých dvoch deťoch sa predpokladá, že sa narodili v rokoch 2010 a 2013, poznamenala nemecká agentúra DPA.