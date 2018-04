Kim Čong-un si želá normalizáciu vzťahov s Japonskom

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 29. apríla (TASR) - Južná Kórea v nedeľu oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un si želá diskutovať o normalizácii vzťahov s Japonskom. Napísala to tlačová agentúra AP.Úrad juhokórejského prezidenta Mun Če-ina uviedol, že Mun poinformoval japonského premiéra Šinzóa Abeho o piatkovom historickom summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Mun oznámil Abemu, že na tomto medzikórejskom summite tlmočil túžbu Japonska normalizovať vzťahy so Severnou Kóreou, keď sa vyriešia záležitosti. Podľa Munovho úradu Kim odpovedal, že je ochotný s Japonskom rokovať.Munov úrad neposkytol žiadne podrobnosti, ale podľa dostupných správ prezident na stretnutí s Kimom spomenul problém únosov japonských občanov Severnou Kóreou.Japonsko totiž tvrdí, že Severná Kórea (KĽDR) v 70. a 80. rokoch 20. storočia uniesla najmenej 17 japonských občanov, aby naučili agentov stalinistického štátu po japonsky a aby ich vzdelali aj v japonskej kultúre, čo následne pomôže agentom robiť špionáž v Južnej Kórei. Severná Kórea priznala únosy 13 Japoncov v 70. rokoch. Piatim z nich umožnila v roku 2002 návštevu rodného Japonska, ktorú využili a zostali tam. KĽDR tvrdí, že osem ďalších unesených Japoncov zomrelo, ale ich rodiny uviedli, že vyhláseniu Severnej Kórey sa nedá veriť.Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli na historickom summite v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami, konkrétne v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.Americký prezident Donald Trump má tiež v pláne summit s Kim Čong-unom. Trump v sobotu vyhlásil, že so severokórejským vodcom by sa mohol stretnúť o ". Informovala o tom televízia CNN.