Kim Čong-un: Vyšinutý Trump draho zaplatí za svoje hrozby

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 22. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v nezvyčajne priamom vyjadrení označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za "vyšinutého" a dodal, že "draho zaplatí" za svoje hrozby. Ide o možný náznak, že KĽDR má v úmysle podniknúť ešte mohutnejšie skúšky jadrových zbraní, zamýšľa sa agentúra AP.Kim v noci nadnes vo svojom stanovisku ďalej uviedol, že Trump "nie je spôsobilý viesť svoju krajinu", pričom šéfa Bieleho domu popísal ako "ničomníka a gangstra, ktorý sa rád zahráva s ohňom".Kimov výrok je nezvyčajne formulovaný v prvej osobe, nesie však klasické znaky severokórejskej štátnej propagandy.Juhokórejská vláda tvrdí, že ide o prvé takéto priame vyjadrenie akéhokoľvek severokórejského vodcu vôbec. Kimov piatkový výrok bol reakciou na Trumpov bojovný prednes na prebiehajúcom zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde americký prezident nazval vodcu KĽDR "raketovým mužom" na "samovražednej misii".Trump prízvukoval, že ak "bude nútený brániť svoju krajinu a jej spojencov, nebude mať inú možnosť, ako totálne zničiť Severnú Kóreu", pripomína AP.Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho vo štvrtok v New Yorku vyhlásil, že Pchjongjang by mohol čoskoro uskutočniť skúšku vodíkovej bomby v Tichom oceáne. Trump vo štvrtok podpísal nové výkonné nariadenie, ktoré posilňuje sankcie voči Pchjongjangu za jeho jadrový program.