Kings pretrhli streleckú smolu, vyhrali na Floride

Brankár Los Angeles Kings Peter Budaj (31) zastavil strelu hráča Florida Panthers' Jussiho Jokinena (36) v druhej tretine zápasu NHL, 9.2.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj priviedol v noci na piatok Los Angeles k víťazstvu 6:3 na ľade Floridy. V zápase kryl 36 z 39 súperových striel a pripísal si už 26. triumf v prebiehajúcej sezóne NHL. Viac výhier majú na konte iba piati ligoví brankári."Králi" po troch zápasoch za sebou, v ktorých nedokázali v riadnom hracom čase skórovať, zlomili strelecké prekliatie a nadelili domácim poltucet. Výrazný podiel mal na tom center Jeff Carter, ktorý si pripísal dva góly a rovnaký počet asistencií a so štyrmi bodmi si vyrovnal osobné kariérne maximum.Boston - San Jose 6:3, Buffalo - Anaheim 2:5, Columbus - Vancouver 0:3, New York Rangers - Nashville 4:3, Philadelphia - New York Islanders 1:3, Washington - Detroit 6:3, Florida - Los Angeles 3:6 /BUDAJ kryl 36 z 39 striel domácich, úspešnosť zásahov 92,3 percenta/, Ottawa - Dallas 3:2, Toronto - St. Louis 1:2 pp, Arizona - Montreal 4:5 pp, Colorado - Pittsburgh 1:4