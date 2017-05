Kino Lumiére uvedie záznam koncertu Depeche Mode v Berlíne

Projekciou záznamu koncertu Depeche Mode Live in Berlin (2014) od režiséra Antona Corbijna pokračuje v máji cyklus Music & Film v bratislavskom Kine Lumiére. Film vznikol počas turné k albumu Delta Machine. Doteraz bol dostupný len na DVD nosiči. Vo štvrtok 4. mája na dvoch projekciách o 18.00 a 20.30 h ho premietnu vo vysokom rozlíšení a s kvalitným zvukom na veľkom plátne.





Film je záznamom koncertu jedného z najúspešnejších turné skupiny Depeche Mode, ktoré videlo vyše 2,5 milióna fanúšikov v 32 krajinách sveta od Európy, cez Áziu až po Severnú Ameriku. "

uviedol dramaturg cyklu Miro Ulman.

Podľa neho sa spojenie kapely a Berlína ukázalo ako šťastné:

" Kapela na koncertoch hrala v zložení Dave Gahan (sólový spev), Martin Gore (gitara, klávesové nástroje, sprievodné vokály, sólový spev), Andrew Fletcher (klávesové nástroje), na turné ich doplnili Christian Eigner (bicie) a Peter Gordeno (klávesové nástroje, basgitara a sprievodné vokály).

Režisérom snímky je holandský fotograf a režisér Anton Corbijn, ktorý v oblasti filmovej tvorby debutoval životopisnou drámou Control (2009). Ide o film o Corbijnovom obľúbenom hudobníkovi Ianovi Curtisovi, legendárnom frontmanovi skupiny Joy Division, kvôli ktorému odišiel ako 23-ročný do Spojeného kráľovstva, kde sa stal fotografom New Musical Expressu. Neskôr nakrútil aj kriminálny triler Američan (2010) s Georgeom Clooneym či snímku Najhľadanejší muž (2014) s Philipom Seymourom Hoffmanom.

"

poznamenal Ulman a pripomenul videodiela, pod ktoré sa Corbijn podpísal - Heart Shaped Box (Nirvana), Hero of the Day (Metallica), Liar (Rollins Band), Straight to You (Nick Cave and the Bad Seeds), One (U2) a mnohé klipy pre Depeche Mode, napríklad Personal Jesus, A Question of Time či Walking in My Shoes.

"

" dodal Ulman. Diváci počas záznamu koncertu uvidia aj 20 zadných projekcií, ktoré Corbijn, spolupracovník Depeche Mode od roku 1986, nakrútil špeciálne pre toto turné.

Film Depeche Mode Live in Berlin mal exkluzívnu premiéru v desiatkach kín na celom svete v novembri 2014.

Najviac, takmer 88.000, ich bolo na štadióne v Düsseldorfe, ale produkcia dala prednosť záznamu dvoch vypredaných koncertov v O2 aréne v Berlíne v novembri 2013,""A tiež sa potvrdilo, že Gahan je nielen dobrý spevák, ale i zabávač.Celý hudobný svet však Corbijna pozná ako jedného z najvyhľadávanejších fotografov, známe sú napríklad jeho fotografie skupiny R.E.M. alebo na album Joshua Tree kapely U2, či ako režiséra videoklipov,"Tie bude možné počuť a vidieť aj v uvádzanom filme. Odznie aj sedem piesní z albumu Delta Machine a dnes už klasické hity Depeche Mode ako Enjoy the Silence, I Feel You, Black Celebration alebo Shake the Disease,"Vo štvrtok 4. mája sa premietne na jedinečnej projekcii v 100 českých kinách a v Kine Lumiére na Slovensku,"