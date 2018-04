Kino na hranici uvádza majstrovské diela slovenskej scenáristiky

Na snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - V poľskom Cieszyne a Českom Těšíne sa v piatok začína prehliadka Kino na hranici. V jubilejnom 20. ročníku podujatia budú naprieč viacerými sekciami uvedené archívne filmové klenoty, súčasné slovenské filmy a predstaví sa tiež tvorba študentov a bývalých absolventov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Prehliadka potrvá do štvrtka 3. mája.Kino na hranici vzniklo ako malá prehliadka českých filmov, za 20 rokov existencie sa z nej stalo podujatie s tradíciou prezentácie českej, slovenskej, maďarskej a poľskej kinematografie. V aktuálnom ročníku uvedie celkom 65 slovenských filmov alebo diel slovenských tvorcov, zastúpené sú medzi nimi hrané, dokumentárne i animované snímky.Retrospektívna sekcia Majstrovské diela slovenskej scenáristiky predstaví filmy zo zlatého fondu slovenskej kinematografie Kristove roky (1967) a Postav dom, zasaď strom (1979) Juraja Jakubiska. Diváci uvidia aj filmy jeho súputníka Ela Havettu Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a jeho krátke snímky Svätá Jana (1963), 34 dní absolútneho pokoja (1965) a Predpoveď nula (1966). Do sekcie sú zaradené tiež Petrolejové lampy (1971) Juraja Herza a Archa bláznov (1970) Ivana Balaďu.Z tohtoročných "osmičkových" výročí sa dramaturgovia podujatia zamerali na reflexiu roku 1968. V sekcii Nepokojné kino sa premietne film Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968), ktorý bol v čase svojho vzniku zakázaný, a tri dokumenty reflektujúce pohnuté udalosti spomínaného obdobia - film Čas, ktorý žijeme (1968) režisérov Vlada Kubenka, Ladislava Kudelku, Ivana Húšťavu, Otakara Krivánka a Jaroslava Pograna, Čierne dni (1968) Ladislava Kudelku a Tryzna (1969) dvojice režisérov Vlado Kubenko a Dušan Trančík.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Najnovšie slovenské snímky zastupujú tituly Tlmočník Martina Šulíka či Dubček Laca Halamu. Kino na hranici premietne aj najnovší dokument Michaela Kaboša Pochoduj alebo zomri. Z minuloročných snímok sa do programu dostali Čiara Petra Bebjaka, Únos Mariany Čengel Solčanskej, Sloboda Jana Speckenbacha a dokumenty Mečiar Terezy Nvotovej a Varga Soni Maletz.Rozsiahlu prezentáciu tvorby bude mať na prehliadke bratislavská VŠMU. "dodala Nôtová s tým, že Kino na hranici predstaví v priereze študentskej tvorby za obdobie viac ako 20 rokov školské filmy Petra Kerekesa, Jara Vojteka, Juraja Lehotského, Daniely Rusnokovej, Petra Bebjaka, Martina Repku i jeden z festivalovo najoceňovanejších filmov VŠMU Arsy Versy (2009) v réžii Mira Rema.