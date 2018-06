KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi

Záber z filmu Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi. Záber z filmu Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi.

Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi

Neuveriteľný príbeh o Obrovskej hruške

Parralel

Vezmi si ma, kamoš

Delírium

Bratislava 1. júna - Posledný májový deň priniesol do slovenskej kinodistribúcie rodinný film, psychothriller, animovanú dobrodružnú rozprávku, bláznivú komédiu aj prvý slovenský komiks.Od posledného príbehu o priateľstve medzi Bellou a Sebastiánom prešli už dva roky.Z Belly sa stala medzičasom mama troch rozkošných šteniatok a zo Sebastiána je už veľký chlapec.Pierre a Angelina budú mať čoskoro svadbu a snívajú o novom živote, niekde inde, mimo hôr...Čo však Sebastián rázne odmieta.Do hôr však nečakane prichádza Joseph, bývalý majiteľ Belly, ktorý je skalopevne rozhodnutý získať Bellu späť. Sebastián si uvedomuje aké nebezpečenstvo Belle a šteniatkam hrozí a rozhodne sa urobiť všetko preto, aby ich ochránil.V Slnečnom mestečku plynie pokojný život, až do tej chvíle, keď mačka Mica a sloník Sebastian nenájdu v prístave správu vo fľaši. Fľaša je od strateného starostu, ktorý v nej píše, že sa nachádza na tajomnom ostrove a urobil veľký objav. Mica a Sebastian musia podniknúť veľkú výpravu, aby ho zachránili a priviedli domov, a počas tejto cesty nájdu niečo, čo prinesie ich mestečku veľkú radosť – obrovskú hrušku.Prvý slovenský celovečerný komiks o znovunájdení seba samého a snahe prežiť tragickú minulosť od režiséra Matyasa Brycha. Sedem dní prezentujúcich jeden rok, ošumelý byt, dennú rutinu a horu Parralel.Eric žije so svojím psom v naučenom stereotype v malom byte. Striktný denný režim delí medzi prepisovanie odstavcov z nájdených kníh o rytieroch a drakoch a prechádzky so psom. Každodenná rutina sa mení v okamihu náhleho úmrtia milovaného psa. Hrozná bolesť rozvíri u Erica myšlienky a jeho pamäť sa začína prebúdzať. Spomienky na minulosť sa začínajú vyplavovať na povrch. Čo je dôvodom príčiny Ericovej túžby zabudnúť?Film prepája mnohé paralely, opakujúce sa udalosti, večnosť a všetko čo súvisí s princípom nekonečna. Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami je sondou do života muža, ktorý všetko stratil. Všetko, okrem vôle žiť a prežiť.Bláznivá komédia o dvoch kamarátoch, ktorí sa kvôli „papierom naoko“ vezmú a obrátia naruby život všetkým okolo. A samozrejme, hlavne sami sebe... Akonáhle si obaja povedia „ÁNO“, nasleduje jedna bláznivá situácia za druhou. Ocitnúť sa zviazaný v sexy latexovom oblečení na balkóne divokého predmestia, je z toho všetkého to najmenej...Keď si myslíte, že ste duševne chorý a práve vás prepustili z psychiatrickej liečebne, potom je niekedy ťažké zistiť, čo je skutočnosť a čo sú výplody odohrávajúce sa len vo vašej šialenej hlave. To všetko zažíva hlavný hrdina psycho-thrilleru Delírium, ktorý Vám prinášajú producenti hororov Očista a Uteč.