KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Debbina 8 a Ghost Stories

Debbina 8

Ghost Stories

Nastáva zmena a namiesto Dannyho jedenástky je tu nové, ženské obsadenie. Osem žien naplánuje a vykoná lúpež v New Yorku. V hlavných úlohách sa predstavia – oscarová Sandra Bullock, Cate Blanchett a Anne Hathaway, ktoré si zahrajú po bohu Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafine, speváčky Rihanny a Heleny Bonham Carter.Skeptický profesor Phillip Goodman sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Do rúk sa mu, ale dostanú tri nevysvetliteľné prípady a vo chvíli, keď ich začne riešiť, sa sám dostane do desivej hororovej špirály.