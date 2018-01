KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Najtemnejšia hodina a Čertoviny

Najtemnejšia hodina

Dvojitý milenec

Čertoviny

Gary Oldman ako Winston Churchill v príbehu o mužovi, ktorý sa nevzdal, aj keď okolnosti stáli proti nemu. V roku 1940 sa blížila nemecká invázia do Anglicka a britský premiér sa mal dohovoriť na podmienkach prímeria. Namiesto toho svojou slávnou rečou vyburcoval národ k boju.Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne tajomstvo ich spája a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na pomoc pekelné sily.