KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pat & Mat znovu v akcii

"A je to opäť tu." Pat a Mat, naši dvaja známi kutilovia znovu v akcii. Presťahovali sa do nových domov, kde na nich čakajú nové kutilské výzvy a nové príhody. Pre Pat a Mata nie je nič problém, či už sa jedná o boj s rojom včiel, opravu elektrickej kosačky, upchatý odpad, boj s krtkom alebo stavbu novej skalky.Pre domácich majstrov nie je žiadna komplikácia prekážkou a žiadna výzva dostatočne veľká. Vyčistiť komín? Postaviť nový plot? Naši kutilovia si dokážu poradiť s každým problémom. Našim kutilom vôbec nie je cudzie ani moderné riešenie a tak sa stanú odborníkmi v používaní solárnej energie alebo inštaláciu bezpečnostných kamier.Pat a Mat, ako už sme zvykli prinášajú zábavu na ostrie skrutkovača a srandu až sa klince budú prehýbať. Doma to radšej neskúšajte!Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohrození a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu.Jocelyn je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný klamár. Snaží sa zviesť mladú a krásu Júliu predstieraním, že je telesne postihnutý. Ale ona mu predstaví svoju sestru Florence, ktorá je na invalidnom vozíku.